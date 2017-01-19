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- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

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У Раді Європи вивчають ситуацію з відмовою РФ виконувати рішення ЄСПЛ

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Опубліковано - 19.01.2017 16:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (2)

У Раді Європи вивчають ситуацію з відмовою РФ виконувати рішення ЄСПЛ
У Раді Європи вивчають ситуацію з відмовою РФ виконувати рішення ЄСПЛ
У Раді Європи вивчають ситуацію щодо рішення Конституційного суду РФ, який дозволив не виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі ЮКОСа.

Про це йдеться у коментарі речника генсека Ради Європи.

"Сьогоднішнє рішення Конституційного Суду РФ щодо виконання рішення ЄСПЛ у справі ЮКОСа є предметом занепокоєння" - йдеться у заяві.

У генсека Ради Європи наголосили, що "держави-члени РЄ зобов’язані Європейською конвенцією з прав людини виконувати рішення Страсбурзького суду".

"Ми розглядаємо рішення Конституційного суду РФ і повідомимо нашу позицію в установленому порядку" - сказано в заяві.

Окрім того, колишні власники ЮКОСа, представлені компанією GML, назвали рішення російського Конституційного суду РФ повною зневагою нормами права.

"Це рішення нікого не дивує. Воно підтверджує те, що нам уже відомо: Російська Федерація піде на все, щоб підірвати наші демократичні інститути", - цитує представника GML Джонатана Хілла DW.

Нагадаємо, Конституційний суд Росії дозволив владі країни не виплачувати колишнім акціонерам компанії ЮКОС 1,9 млрд євро компенсації, яку їм присудив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

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