У Раді Європи вивчають ситуацію з відмовою РФ виконувати рішення ЄСПЛ
Про це йдеться у коментарі речника генсека Ради Європи.
"Сьогоднішнє рішення Конституційного Суду РФ щодо виконання рішення ЄСПЛ у справі ЮКОСа є предметом занепокоєння" - йдеться у заяві.
У генсека Ради Європи наголосили, що "держави-члени РЄ зобов’язані Європейською конвенцією з прав людини виконувати рішення Страсбурзького суду".
"Ми розглядаємо рішення Конституційного суду РФ і повідомимо нашу позицію в установленому порядку" - сказано в заяві.
Окрім того, колишні власники ЮКОСа, представлені компанією GML, назвали рішення російського Конституційного суду РФ повною зневагою нормами права.
"Це рішення нікого не дивує. Воно підтверджує те, що нам уже відомо: Російська Федерація піде на все, щоб підірвати наші демократичні інститути", - цитує представника GML Джонатана Хілла DW.
Нагадаємо, Конституційний суд Росії