Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

24 січня 2017, вівторок

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта у twitter Аратта ВКонтакті Аратта в YouTube
  Українські словники on-line Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

У Росії готують чергові політичні судилища

Імперія «Совок» 93 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 23.01.2017 12:45 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Росії готують чергові політичні судилища
У Росії готують чергові політичні судилища
Слідчий комітет Російської Федерації (СКР) порушив кримінальну справу проти п’ятьох громадян Росії, яких звинувачують у причетності до “Правого сектора”.

"Отримані дані, що свідчать про причетність низки громадян Росії до діяльності екстремістської організації "Правий сектор", - повідомив СКР.

Зазначається, що справи порушені проти росіян Ігоря Чудинова, Геннадія Хамраєва, Георгія Стоцького, Романа Стригункова і Олександра Валова.

Їм інкримінують керівництво діяльністю екстремістською організацією та участь у ній.

"За даними слідства, всі п’ятеро росіян підтримують радикальні погляди, а також ідеї фашизму і націоналізму", - додають у СКР.

Там закликають росіян не брати участь "у різного роду авантюрах, локальних збройних конфліктах на боці заборонених екстремістських організацій".

Нова справа

"Привіт нова кримінальна справа! Тепер, на думку Слідчого комітету РФ, я ще й керівник і учасник Правого сектора", - написав у Facebook один зі згаданих у повідомленні СКР - Олександр Валов.

Раніше він входив до складу полку "Азов".
Олександр Валов розповідав ВВС Україна, що у Росії на нього тиснули через опозиційну діяльність.

Тривалий час він намагається отримати українське громадянство, але постійно отримує відмови.

Слідчий комітет Росії періодично порушує справи проти людей, які брали чи беруть участь у конфлікті на Донбасі на боці України.

У листопаді російські слідчі заочно висунули звинувачення в обстрілі цивільних у Донецькій області двом українським офіцерам.

Їм інкримінували статтю про "застосування зброї масового ураження".

"Звинувачення Слідчого комітету РФ українських військових у начебто скоєних злочинах є черговою провокацією, спрямованою на дискредитацію захисників нашої держави", - сказав тоді у коментарі ВВС Україна речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Він також заявив, що цивільні страждає від обстрілів "російських військ".

Кремль послідовно заперечує присутність своїх кадрових військових на Донбасі, однак визнає участь у конфлікті на боці сепаратистів "російських добровольців".

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  ВКонтакте  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Імперія «Совок»»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Людина – це духовна істота. Саме тепер на часі звернення до традицій і духовності рідного народу. Чесність, щирість, мудрість – ось що вимагається від нових людей України. Потрібна Нова Січ – Духовна Січ! ”
О.Бердник, український філософ і письменник, засновник Української Духовної Республіки

 
Знайди свою ГАРМОНІЮ!
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже









 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.