У Росії готують чергові політичні судилища

"Отримані дані, що свідчать про причетність низки громадян Росії до діяльності екстремістської організації "Правий сектор", - повідомив СКР.Зазначається, що справи порушені проти росіян Ігоря Чудинова, Геннадія Хамраєва, Георгія Стоцького, Романа Стригункова і Олександра Валова.Їм інкримінують керівництво діяльністю екстремістською організацією та участь у ній."За даними слідства, всі п’ятеро росіян підтримують радикальні погляди, а також ідеї фашизму і націоналізму", - додають у СКР.Там закликають росіян не брати участь "у різного роду авантюрах, локальних збройних конфліктах на боці заборонених екстремістських організацій"."Привіт нова кримінальна справа! Тепер, на думку Слідчого комітету РФ, я ще й керівник і учасник Правого сектора", - написав у Facebook один зі згаданих у повідомленні СКР - Олександр Валов.Раніше він входив до складу полку "Азов".Олександр Валов розповідав ВВС Україна, що у Росії на нього тиснули через опозиційну діяльність.Тривалий час він намагається отримати українське громадянство, але постійно отримує відмови.Слідчий комітет Росії періодично порушує справи проти людей, які брали чи беруть участь у конфлікті на Донбасі на боці України.У листопаді російські слідчі заочно висунули звинувачення в обстрілі цивільних у Донецькій області двом українським офіцерам.Їм інкримінували статтю про "застосування зброї масового ураження"."Звинувачення Слідчого комітету РФ українських військових у начебто скоєних злочинах є черговою провокацією, спрямованою на дискредитацію захисників нашої держави", - сказав тоді у коментарі ВВС Україна речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.Він також заявив, що цивільні страждає від обстрілів "російських військ".Кремль послідовно заперечує присутність своїх кадрових військових на Донбасі, однак визнає участь у конфлікті на боці сепаратистів "російських добровольців".