Росія розгортає дивізію біля кордону з Україною

Про це у вівторок, 24 січня, під час брифінгу повідомив полковник Олексій Вершигора, керівник згаданої інспекційної групи, яка 16-19 січня поточного року проводила інспекцію зазначеного району на території Ростовської області Російської Федерації, повідомляє прес-служба МО.— Інспектори України, Канади і Данії, які входили до складу нашої групи, побачили, що поблизу кордону України активно формується 150-а мотострілецька дивізія Південного військового округу РФ, яка налічуватиме 10,5 тисяч військовослужбовців. На даний час сформовано штаб дивізії з місцем дислокації у н.п. Персіановський, а також підрозділи бойового та тилового забезпечення. За повідомленнями російської сторони, формування планується завершити у грудні 2017 року, — зазначив полковник Олексій Вершигора.Крім того, за словами офіцера, інспекційною групою виявлено та візуально підтверджене значне зосередження артилерійських систем різних типів в районі міста Новочеркаськ.— Не виключено використання зазначеного озброєння для комплектування частин і підрозділів 150 мотострілецької дивізії, а також проросійських терористичних угруповань на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, — додав полковник Олексій Вершигора.Він також повідомив, що під час обговорення Плану проведення інспекції російська сторона оголосила обмеження зони для вертолітного обльоту на глибину 25 км вздовж кордону з Україною над військовими аеродромами та полігонами, де зазвичай і проходить військова діяльність. Врешті, польоти взагалі були скасовані з посиланням на неприйнятні погодні умови, тож інспекція проводилася на автомобільному транспорті.Він нагадав, що за Віденським документом 2011 року інспектори мають 14 діб для опрацювання отриманої інформації, яка буде офіційними каналами надана всім країнам ОБСЄ, у тому числі, Російській Федерації.— Цей підготовлений звіт буде наданий всім учасникам ОБСЄ. Всі держави ознайомляться з підходами Російської Федерації до виконання Віденського документу, наскільки Російська Федерація відкритою, або навпаки, — зазначив полковник Олексій Вершигора.