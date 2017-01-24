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Ситуація на фронті російські бойовики знову стріляють з 122 мм гаубиць

Війна з Росією (АТО) 53 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 24.01.2017 20:49 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті російські бойовики знову стріляють з 122 мм гаубиць
Ситуація на фронті російські бойовики знову стріляють з 122 мм гаубиць
Станом на сьогодні відбулося 24 обстріли, минулої доби - 51.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку. По Широкиному вогонь неодноразово вели снайпери.

На Луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії та 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке. По Троїцькому також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому – з 82 міліметрових мінометів – Авдіївку, а з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Луганське та Зайцеве.

Одного нашого військового поранено.

Минулої доби окупанти обстрілювали наші позиції на всіх напрямках з важкого озброєння.

На Маріупольському – з мінометів 120 та 82 міліметра неодноразово вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське. По Новотроїцькому та Широкиному вогонь вели і снайпери.

На Луганському напрямку – зі 122 міліметрової артилерії, мінометів 120 та 82 міліметра окупанти вели вогонь по Троїцькому. Також з мінометів різних калібрів по Новозванівці та Попасній. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Кримському, Троїцькому, Новозванівці, Новоолександрівці, а також по Станиці Луганській, де мало б відбутися розведення сил.

На Донецькому напрямку – зі 120 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстріляли Луганське. З гранатометів та стрілецької зброї –Авдіївку, Зайцеве та Опитне. По Піскам вогонь вів снайпер, а по Луганському - БМП ворога.

Всього за минулу добу зафіксовано 51 обстріл. Двох наших військових поранено.




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