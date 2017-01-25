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Чи знаєте Ви, що:
- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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НАЗК підозрює у криміналі 12 політичних партій

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Опубліковано - 25.01.2017 13:35 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

НАЗК підозрює у криміналі 12 політичних партій
НАЗК підозрює у криміналі 12 політичних партій
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних порушень у фінансових звітах 12 українських партій.

Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак в Facebook.

Фахівці НАЗК, проаналізувавши звіти партій за ІІІ квартал 2016- го, виявили ознаки кримінально правопорушення у "Свободи", партії "Наш край", "Народний рух України", "Аграрна партія", "Нова політика", "Партія сильної влади", "Власна сила", "Пряма дія", "Самоврядна українська держава", "Партія вільних демократів", "Зелені" та у забороненої "Комуністичної партії України".

Зокрема йдеться про подання політсилами завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на виборах.

За словами Корчак, матеріали про усі виявлені порушення уже спрямовані до Національної поліції, яка мала б порушити відповідні кримінальні провадження.

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