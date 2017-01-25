НАЗК підозрює у криміналі 12 політичних партій
Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак в Facebook.
Фахівці НАЗК, проаналізувавши звіти партій за ІІІ квартал 2016- го, виявили ознаки кримінально правопорушення у "Свободи", партії "Наш край", "Народний рух України", "Аграрна партія", "Нова політика", "Партія сильної влади", "Власна сила", "Пряма дія", "Самоврядна українська держава", "Партія вільних демократів", "Зелені" та у забороненої "Комуністичної партії України".
Зокрема йдеться про подання політсилами завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на виборах.
За словами Корчак, матеріали про усі виявлені порушення уже спрямовані до Національної поліції, яка мала б порушити відповідні кримінальні провадження.