Сущенка триматимуть за ґратами ще три місяці

Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца.«Наполеглива відмова у зміні запобіжного заходу вкотре свідчить про політичну заангажованість російської судової системи. Вимагаємо від Росії припинити правове свавілля і звільнити безпідставно затриманого Романа Сущенка», – написала Беца в Twitter.25 січня Лефортовський районний суд Москви продовжив термін тримання під вартою для українського журналіста Романа Сущенка до 30 квітня.Суд проходив у закритому режимі, журналістів допустили лише на початок засідання та у час оголошення вердикту.ФСБ Росії 30 вересня минулого року у Москві затримала кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».Кримінальну справу порушено за статтею «шпигунство». Лефортовський райсуд 28 листопада минулого року ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 січня 2017 року. Згодом суд відхилив скаргу на арешт українського журналіста.Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона також називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.