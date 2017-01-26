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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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«Кримнаш». Окупанти вважають, що захищати права кримських татар - екстремізм

Імперія «Совок» Регіон: Автономна республіка Крим 294 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 26.01.2017 22:35 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (2)

«Кримнаш». Окупанти вважають, що захищати права кримських татар - екстремізм
«Кримнаш». Окупанти вважають, що захищати права кримських татар - екстремізм
Суд в анексованому Росією Криму вирішив арештувати на 10 діб затриманого вранці 26 січня адвоката Еміля Курбедінова, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Курбедінова звинуватили у поширенні екстремістських матеріалів через оприлюднення у соцмережах публікацій із символікою забороненої в Росії «Хізб ут-Тахрір»; цю заборону Москва насаджує і в окупованому Криму.

За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, Курбедінов частково визнав свою провину. «Провину визнаю частково. Я дійсно допускаю, що розмістив цей запис у соціальній мережі. Тоді, в далекому 2013 році, в Сімферополі проходило багато мітингів «Хізб ут-Тахрір», і я міг розмістити відео і фотоматеріали. Але ні про яку пропаганду мова не йде. Тоді «Хізб ут-Тахрір» не була заборонена в Криму, діяла легально. Я розмістив і забув про це», – сказав адвокат.

Еміль Курбедінов є адвокатом у кількох фігурантів «справи «Хізб ут-Тахрір», «справи 26 лютого», а також кримського журналіста Миколи Семени.

Також 26 січня в Бахчисараї пройшов обшук в будинку кримськотатарського активіста Сейрана Салієва – за словами родичів, російські силовики шукали заборонену літературу. Салієва, якого також звинуватили у поширенні екстремістських матеріалів, відвезли в Бахчисарайське відділення російського МВС. Йому також обирають запобіжний захід.

Напередодні в Сімферополі співробітники ФСБ Росії затримали і відвезли на допит Миколу Полозова, який є адвокатом у справі заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза.

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