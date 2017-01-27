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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Ситуація на фронті: російські бойовики настирливо провокують вогонь у відповідь

Війна з Росією (АТО) 434 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 27.01.2017 12:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Ситуація на фронті: російські бойовики настирливо провокують вогонь у відповідь
Ситуація на фронті: російські бойовики настирливо провокують вогонь у відповідь
Російсько-окупаційні війська, ігноруючи будь-які домовленості, більшість обстрілів ведуть саме з мінометів різних калібрів та важкої артилерії.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку зі 152 міліметрової артилерії, танків, БМП, гранатометів та стрілецької зброї вони обстрілювали Широкине, а зі 122 міліметрової – Талаківку. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Новогригорівці, Гнутовому та Павлополю. А по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська піддали обстрілам РСЗВ БМ-21 “Град” Новозванівку, випустивши у бік наших позицій 20 снарядів. Тут же бойовики застосували і 122 міліметрову артилерію. Кримське, Новотошківське, Новозванівку, Водяне, Новоолександрівку та Попасну обстріляли зі 120 та 82 міліметрових мінометів.

На Донецькому напрямку також використовували міномети різних калібрів, обстрілюючи наші позиції в районі Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї – Новгородське, Кам’янку та Авдіївку.

Загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли. Двоє наших військовослужбовців загинуло.


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