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Кремль прокоментував чутки про готовність Трампа зняти санкції

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Опубліковано - 27.01.2017 18:01 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (7)

Кремль прокоментував чутки про готовність Трампа зняти санкції
Кремль прокоментував чутки про готовність Трампа зняти санкції
Прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков не може оцінити достовірність повідомлень про те, що Дональд Трамп незабаром може скасувати санкції проти Росії.

Про таке у четвер повідомила журналіст американського видання Politico Сьюзан Гласс.

"Чула, що в адміністрації Трампа є проект указу, який пом’якшить санкції проти Росії. Чи буде він підписаний раніше, ніж Тіллерсон стане держсекретарем?" - написала вона у Twitter.

У наступному записі журналістка уточнила: "Кілька джерел повідомляють, що запропонований указ в односторонньому порядку знімає санкції".

Аналогічний пост у Twitter написав науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Фабріс Потьє. Його джерела також повідомили, що адміністрація Трампа підготувала указ про скасування санкцій проти Росії.

Російські журналісти попросили прокоментувати ці повідомлення Пєскова.

"Ні, нічого про це не відомо, і, наскільки я розумію, інформація знеособлена, і не знаю, наскільки вона відповідає дійсності", - відповів прес-секретар Путіна.

Раніше у п’ятницю стало відомо, що Трамп в суботу повинен провести першу після вступу на посаду телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним.

Раніше Трамп заявляв, що питання про скасування санкцій проти Росії може бути предметом угоди, умовою якої називав ядерне роззброєння.

"Проти Росії запроваджені санкції - давайте подивимося, чи не можна домогтися гарних домовленостей з Росією, - говорив він в інтерв’ю британській Times ще до інавгурації. - Для початку, я вважаю, що ядерну зброю треба скорочувати, і скорочувати дуже істотно, це могло би бути складовою частиною цього процесу".

В інтерв’ю газеті Wall Street Journal, яке Трамп також давав ще до інавгурації, він обіцяв не поспішати зі скасуванням станцій.

Тоді він сказав, що санкції щодо Росії потрібно зберігати "принаймні на якийсь час".

Під час виборчої кампанії Трамп заявляв, що зможе налагодити відносини з Путіним і розв’язати російське питання краще, ніж це вийшло у його попередника Барака Обами.

Але після виборів він уже висловлював сумніви в тому, чи вийде йому знайти спільну мову з російським президентом.

У неділю стало відомо, що американські сенатори готують законопроект, який завадить Трампу зняти санкції проти Росії. У число ініціаторів законопроекту входять як демократи, так і республіканці.

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