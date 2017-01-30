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Політика санкцій щодо Росії має бути продовжена до повного виконання Мінських домовленостей

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Опубліковано - 30.01.2017 17:21 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Президент України Петро Порошенко і Президент Бундестагу Норберт Ламмерт
Президент України Петро Порошенко і Президент Бундестагу Норберт Ламмерт
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Бундестагу Норбертом Ламмертом.

Про це повідомила прес-служба Президента України.

Глава держави поінформував про загострення ситуації на Донбасі, а також триваючу гібридну агресію з боку Росії.

У цьому контексті співрозмовники відзначили важливість збереження єдності та солідарності для ефективної відповіді на існуючі загрози для миру та безпеки.

Петро Порошенко висловив вдячність за тверду позицію Норберта Ламмерта на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та рішучого невизнання анексії Росією Криму.

Сторони погодились із важливістю підтримки політики санкцій щодо Росії до повного виконання Мінських домовленостей.

Співрозмовники також обговорили прогрес України на шляху реформ та відповідні можливості Бундестагу підтримати зусилля української влади у цьому напрямку.

Глава Української держави та Президент Бундестагу підкреслили важливість пришвидшення надання українцям безвізового режиму та ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Президент звернувся з проханням до парламенту Німеччини визнати Голодомор актом геноциду проти Українського народу.

Петро Порошенко та Норберт Ламмерт також відзначили важливість проведення «Дня реформ в Україні» навесні цього року в Бундестазі, що стане нагодою для демонстрації успіхів України у впровадженні реформ та бізнес- і інвестиційних можливостей в Україні.

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