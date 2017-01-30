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Чи знаєте Ви, що:
- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Ситуація на фронті: російські бойовики не знижують активності

Війна з Росією (АТО) 97 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 30.01.2017 22:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (2)

Ситуація на фронті: російські бойовики не знижують активності
Ситуація на фронті: російські бойовики не знижують активності
Вогнева активність була зосереджена на двох напрямках.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська зі 152 та 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке Луганське, Невельське та Опитне. По Піскам та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки.

На Маріупольському напрямку зі 152 міліметрової артилерії загарбники вели вогонь по Водяному. З мінометів обстрілювали Красногорівку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Талаківку, Гнутове, Широкине та Водяне.

Загалом зафіксовано 37 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинуло, сімнадцять поранено і троє травмовано.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

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