“Настамнет”: російські військові кажуть, що не стріляли по українському літаку

Корабель ЧФ ВМФ РФ охороняє бурову, поцуплену загарбниками

Заяви Києва про обстріли там назвали "абсолютною брехнею".Про це сказав журналістам представник штабу Чорноморського флоту РФ, якого цитує "ТАСС".Раніше речник президента України Святослав Цеголко повідомив, що транспортний літак ВМС України потрапив під обстріл під час тренувального польоту в ‎Чорному морі.За словами представника штабу ЧФ Росії, у середу вранці літак ЗСУ Ан-26 "скоїв два явних провокаційних заходи на гранично низькій висоті на російські бурові вишки "Таврида" і "Крим-1".Співробітник підрозділу охорони бурової платформи подав літаку чотири світлові сигнали з "сигнального пістолета", аби запобігти можливій ​​авіакатастрофі "через зіткнення з щоглою вишки", додали в ЧФ.Як твердить пан Цеголко, обстріли по українському літаку велися з "раніше захоплених ‎Росією бурових вишок". Інцидент стався у морській економічній зоні України - в районі Одеського ‎газового родовища, наголосив він.‎Екіпаж українського літака не постраждав. Одна на його фюзеляжі виявили отвір - ‎‎"наслідок обстрілу зі стрілецької зброї",в українському Міноборони.‎