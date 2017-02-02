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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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“Настамнет”: російські військові кажуть, що не стріляли по українському літаку

Імперія «Совок» Регіон: Автономна республіка Крим 239 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 2.02.2017 00:00 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (5)

Корабель ЧФ ВМФ РФ охороняє бурову, поцуплену загарбниками
Корабель ЧФ ВМФ РФ охороняє бурову, поцуплену загарбниками
У Чорноморському флоті Росії повідомили, що не обстрілювали український літак Ан-26, а лише подали світлові сигнали, оскільки він здійснював “провокаційні прольоти”.

Заяви Києва про обстріли там назвали "абсолютною брехнею".

Про це сказав журналістам представник штабу Чорноморського флоту РФ, якого цитує "ТАСС".

Раніше речник президента України Святослав Цеголко повідомив, що транспортний літак ВМС України потрапив під обстріл під час тренувального польоту в ‎Чорному морі.

За словами представника штабу ЧФ Росії, у середу вранці літак ЗСУ Ан-26 "скоїв два явних провокаційних заходи на гранично низькій висоті на російські бурові вишки "Таврида" і "Крим-1".

Співробітник підрозділу охорони бурової платформи подав літаку чотири світлові сигнали з "сигнального пістолета", аби запобігти можливій ​​авіакатастрофі "через зіткнення з щоглою вишки", додали в ЧФ.

Як твердить пан Цеголко, обстріли по українському літаку велися з "раніше захоплених ‎Росією бурових вишок". Інцидент стався у морській економічній зоні України - в районі Одеського ‎газового родовища, наголосив він.‎

Екіпаж українського літака не постраждав. Одна на його фюзеляжі виявили отвір - ‎‎"наслідок обстрілу зі стрілецької зброї", зазначили в українському Міноборони.‎

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