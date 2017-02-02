Порошенко пообіцяв референдум щодо членства України в НАТО за свого президентства

Президент України Петро Порошенко запевнив, що винесе питання про членство України в Північноатлантичному альянсі (НАТО) на референдум. Про це він заявив у інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke. Інтерв’ю оприлюднене у четвер, 2 лютого, виданням Berliner Morgenpost.За словами Порошенка, якщо чотири роки тому вступ до НАТО підтримували 16 відсотків українців, то сьогодні - 54. "Як президент я керуюся думкою мого народу - і проведу референдум щодо вступу до НАТО", - сказав Порошенко, не уточнивши, утім, часові рамки такого кроку. У разі позитивного голосування на референдумі він докладе всіх зусиль, щоб Україна стала членом Альянсу, запевнив Порошенко.В інтерв’ю він також виступив проти пом’якшення чи скасування санкцій проти Росії до виконання нею зобов’язань відповідно до мінських домовленостей. На його думку, "санкції діють", "Росія платить високу ціну за свою агресію", а їхнє можливе послаблення означатиме загрозу для всієї Європи. "Хто знає, де Путін наступного разу поспішить на допомогу російській меншині. У країнах Балтії? У Болгарії? Чи, можливо, в Німеччині?", - зазначив Порошенко.Він також висловив упевненість щодо швидкого виконання Україною критеріїв для приєднання до ЄС, а на зауваження щодо проблем у боротьбі з корупцією запевнив, що Київ створив "унікальну інфраструктуру для подолання корупції - і вона функціонує", що на собі, вважає Порошенко, "відчувають високопосадові функціонери".