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Порошенко пообіцяв референдум щодо членства України в НАТО за свого президентства

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Опубліковано - 2.02.2017 19:03 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Порошенко пообіцяв референдум щодо членства України в НАТО за свого президентства
Порошенко пообіцяв референдум щодо членства України в НАТО за свого президентства
В інтерв’ю німецьким виданням Порошенко пообіцяв, що у разі позитивного голосування на референдумі докладе зусиль для вступу України до Альянсу.

Президент України Петро Порошенко запевнив, що винесе питання про членство України в Північноатлантичному альянсі (НАТО) на референдум. Про це він заявив у інтерв’ю виданням німецької медіагрупи Funke. Інтерв’ю оприлюднене у четвер, 2 лютого, виданням Berliner Morgenpost.

За словами Порошенка, якщо чотири роки тому вступ до НАТО підтримували 16 відсотків українців, то сьогодні - 54. "Як президент я керуюся думкою мого народу - і проведу референдум щодо вступу до НАТО", - сказав Порошенко, не уточнивши, утім, часові рамки такого кроку. У разі позитивного голосування на референдумі він докладе всіх зусиль, щоб Україна стала членом Альянсу, запевнив Порошенко.

В інтерв’ю він також виступив проти пом’якшення чи скасування санкцій проти Росії до виконання нею зобов’язань відповідно до мінських домовленостей. На його думку, "санкції діють", "Росія платить високу ціну за свою агресію", а їхнє можливе послаблення означатиме загрозу для всієї Європи. "Хто знає, де Путін наступного разу поспішить на допомогу російській меншині. У країнах Балтії? У Болгарії? Чи, можливо, в Німеччині?", - зазначив Порошенко.

Він також висловив упевненість щодо швидкого виконання Україною критеріїв для приєднання до ЄС, а на зауваження щодо проблем у боротьбі з корупцією запевнив, що Київ створив "унікальну інфраструктуру для подолання корупції - і вона функціонує", що на собі, вважає Порошенко, "відчувають високопосадові функціонери".

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