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Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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Путін традиційно “навішав” європейцям пропагандистську “локшину” про Донбас

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Опубліковано - 2.02.2017 20:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (2)

Путін традиційно “навішав” європейцям пропагандистську “локшину” про Донбас
Путін традиційно “навішав” європейцям пропагандистську “локшину” про Донбас
Президент Росії Владімір Путін заявив, що загостренням бойових дій на Донбасі українська влада хоче досягнути кілька цілей.

Про це він сказав під час спільної прес-конференції із президентом Угорщини, повідомляє УП.

Він заявив, що загострення спровокувала українська сторона.

"На мій погляд є кілька причин, чому це відбувається зараз. Перша причина полягає в тому, що українському керівництво потрібні гроші. Гроші краще за все вишибати із Євросоюза, із окремих країн Європи, із США і із міжнародних фінансових інститутів, виставляючи себе в якості жертви агресії", - сказав він.

"Друге, як ми знаємо, під час передвиборчої кампанії в США діюча українська влада зайняла односторонню позицію в підтримці одного з кандидатів. Окремі олігархи з дозволу політичного керівництва фінансували цього кандидата, чи кандидатку. Тепер їм треба налагодити стосунки із діючою адміністрацією. А через конфлікт – це завжди зручніше, легше втягнути діючу адміністрацію в рішення українських проблем і наладити таким чином діалог", - сказав Путін.

За його словами третя причина "внутрішньополітична".
"На фоні очевидних невдач у сфері економічної, соціальної політики активізувалася опозиція. Її треба заткнути, мобілізувати навколо діючого керівництва населення. Це теж досягається завдання на фоні якогось конфлікту", - сказав він.

Водночас Путін вважає, що українська влада наразі "не готова до виконання Мінських домовленостей і шукає привід, щоб відмовитися від їх виконання".

Як відомо, ситуація в Авдївці різко загострилась 29 січня, однак 1 лютого бойовики все ж частково припиняли вогонь відповідно до домовленостей про режим "тиші".

Вдень 1 лютого бойовики порушили "тишу" й обстріляли бригаду електромонтажників, через що ті не дійшли метрів 300 до місця можливого розриву ЛЕП.

2 лютого вранці бойовики дотримувалися режиму тиші на окремій ділянці не більше кількох годин, де мали відбуватися ремонтні роботи. Однак станом на 11:40 Жебрійвський повідомив, що бригада електромонтажників через обстріли не змогла вийти в район пошкодження ліній електропередач для відновлення електропостачання в Авдїівці.

У четвер стало відомо, що ремонтні роботи з відновлення електропостачання в Авдіївці до кінця дня так і не розпочнуться.

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