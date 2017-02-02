Путін традиційно “навішав” європейцям пропагандистську “локшину” про Донбас
Про це він сказав під час спільної прес-конференції із президентом Угорщини, повідомляє
Він заявив, що загострення спровокувала українська сторона.
"На мій погляд є кілька причин, чому це відбувається зараз. Перша причина полягає в тому, що українському керівництво потрібні гроші. Гроші краще за все вишибати із Євросоюза, із окремих країн Європи, із США і із міжнародних фінансових інститутів, виставляючи себе в якості жертви агресії", - сказав він.
"Друге, як ми знаємо, під час передвиборчої кампанії в США діюча українська влада зайняла односторонню позицію в підтримці одного з кандидатів. Окремі олігархи з дозволу політичного керівництва фінансували цього кандидата, чи кандидатку. Тепер їм треба налагодити стосунки із діючою адміністрацією. А через конфлікт – це завжди зручніше, легше втягнути діючу адміністрацію в рішення українських проблем і наладити таким чином діалог", - сказав Путін.
За його словами третя причина "внутрішньополітична".
"На фоні очевидних невдач у сфері економічної, соціальної політики активізувалася опозиція. Її треба заткнути, мобілізувати навколо діючого керівництва населення. Це теж досягається завдання на фоні якогось конфлікту", - сказав він.
Водночас Путін вважає, що українська влада наразі "не готова до виконання Мінських домовленостей і шукає привід, щоб відмовитися від їх виконання".
Як відомо, ситуація в Авдївці різко загострилась 29 січня, однак 1 лютого бойовики все ж частково припиняли вогонь відповідно до домовленостей про режим "тиші".
Вдень 1 лютого бойовики порушили "тишу" й обстріляли бригаду електромонтажників, через що ті не дійшли метрів 300 до місця можливого розриву ЛЕП.
2 лютого вранці бойовики дотримувалися режиму тиші на окремій ділянці не більше кількох годин, де мали відбуватися ремонтні роботи. Однак станом на 11:40 Жебрійвський повідомив, що бригада електромонтажників через обстріли не змогла вийти в район пошкодження ліній електропередач для відновлення електропостачання в Авдїівці.
У четвер стало відомо, що ремонтні роботи з відновлення електропостачання в Авдіївці до кінця дня так і не розпочнуться.