Ситуація на фронті: російські бойовики ігнорують Мінські домовленості

Про це повідомив прес-центр АТО.Практично на всіх напрямках російсько-окупаційні війська застосовують заборонені Мінськими домовленостями реактивні системи залпового вогню та важку артилерію.На Донецькому – противник обстріляв з РСЗВ БМ-21 “Град” Галіцинівку, зі 152 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів – Авдіївку, Луганське та Троїцьке.Ситуація в Авдіївці залишається напруженою.Незважаючи на оголошення з 08.00 режиму “Тиша” російсько-окупаційні війська продовжують обстріли із забороненої Мінськими домовленостями зброї.Так, з 08.25 по 08.45 бойовики обстріляли позиції наших військ з міномету 120 калібру в районі Авдіївської промзони, провокуючи вогонь у відповідь. З 12.15 окупанти знову відкрили вогонь по нашим позиціям з танків в районі населених пунктів Піски, Шахта Бутівка та в районі Авдіївської промзони.Українські підрозділи з метою збереження режиму припинення вогню на провокації не відповідали.Такі підступні дії бойовиків свідчать про свідоме порушення ними введеного в районі населеного пункту Авдіївка режиму “Тиша” з метою зриву проведення робіт щодо відновлення зруйнованої інфраструктури міста.На Маріупольському російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град” по Талаківці, 120 та 82 міліметрові міномети по Водяному, Новотроїцькому й Мар’їнці.На Луганському по Новозванівці гатила ворожа 152 міліметрова артилерія, а 120 та 82 міліметрові міномети – по Попасній й Новозванівці.Загалом, станом на 8.00 зафіксовано 24 обстріли. На жаль, двоє наших військовослужбовців загинули, одного поранено.Минулої доби на Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях з РСЗВ БМ-21 “Град” в районі Авдіївки Пісків, Кам’янки та Опитного. Тут же протягом всього дня практично безперервно вогонь вели танки, міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецька зброя. По Гранітному та Луганському – 122 міліметрова артилерія. По Луганському, Новгородському, Троїцькому, Мар’їнці, Верхньоторецькому, Водяному, та Пісках – міномети різних калібрів.На Маріупольському напрямку по наших позиціях в районі Широкиного, Новогригорівки та Старогнатівки вогонь вели РСЗВ БМ-21 Град. 122 міліметрова артилерія, 120 та 82 міліметрові міномети вели вогонь по Водяному, Красногорівці, Богданівці, Гранітному, Широкиному, Опитному, Мар’їнці, Чермалику. По Березовому, Павлополю, Гнутовому та Водяному бойовики вели вогонь з гранатометів, зенітних установок, стрілецької зброї. Чермалик обстріляли з ПТРК, а по позиціям біля Мар’їнки та Павлополя вогонь вели снайпери.На Луганському напрямку – зі 152 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Новозванівку, а з мінометів – Кримське та Сизе. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку та Новоолександрівку.Загалом за день зафіксовано 114 обстрілів. Четверо наших хлопців загинуло, сімнадцять – поранено.