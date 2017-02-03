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- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

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Гра в “дурня”: кремлівські агресори в усьому звинувачують Україну

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Опубліковано - 3.02.2017 21:58 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Гра в “дурня”: кремлівські агресори в усьому звинувачують Україну
Гра в “дурня”: кремлівські агресори в усьому звинувачують Україну
Російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров у телефонній розмові з очільником МЗС Франції Жаном-Марком Ейро сказав, що ескалація на Донбасі зводить нанівець два роки спроб помирити сторони конфлікту на сході України.

Як сказано в інформаційному повідомленні на сайті МЗС Російської Федерації, телефонна розмова міністрів відбулася з інціативи французької сторони, передає ВВС.

Російський міністр поклав відповідальність за ескалацію конфлікту на уряд України і сказав, що неприпустимо "потурати спробам київського керівництва знову вдатися до заздалегідь приречених на провал військових авантюр".

Пан Лавров назвав Мінські угоди єдиним способом врегулювати конфлікт.

"Це (ескалація. - Ред.) може звести нанівець дворічні зусилля глав держав "нормандської четвірки", - сказано в повідомленні МЗС РФ. - Міністри домовилися продовжити зусилля з повернення ситуації в русло дотримання домовленостей про припинення вогню і якнайшвидшого узгодження "дорожньої карти" щодо всебічного виконання Мінських угод".

Пан Ейро зазначив, що Москва повинна зробити все можливе для заспокоєння ситуації на сході України, повідомляє агентство Reuters.

Президент України Петро Порошенко раніше поклав відповідальність за загострення ситуації на Москву і підтримуваних нею бойовиків Донбасу.

Від “Аратти”: складається враження, що кремлівські керманичі не тільки люто ненавидять навколишній світ, а й вважають всіх, окрім себе дурнями, не здатними ані думати, ані вірити своїм очам. Тому в наглу брешуть.

Втім, технологія тотальної брехні - традиційна для Москви. Наприклад, у 2008 р., під час агресії проти Грузії, той самий Лавров переконував навколишній світ у тому, що саме грузинська армія напала на РФ. При тому, що всі силові структури "нападника" не мали не те що ядерної зброї, а й за чисельністю були меншими за російську дивізію...

При тому, наразі ніхто не згадує, що саме Росія фактично окупувала грузинські Абхазію і Південну Осетію. Що явно спонукає Кремль вважати гру в "дурня" - продуктивною.

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