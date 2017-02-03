Гра в “дурня”: кремлівські агресори в усьому звинувачують Україну

Як сказано в інформаційномуна сайті МЗС Російської Федерації, телефонна розмова міністрів відбулася з інціативи французької сторони, передаєРосійський міністр поклав відповідальність за ескалацію конфлікту на уряд України і сказав, що неприпустимо "потурати спробам київського керівництва знову вдатися до заздалегідь приречених на провал військових авантюр".Пан Лавров назвав Мінські угоди єдиним способом врегулювати конфлікт."Це (ескалація. - Ред.) може звести нанівець дворічні зусилля глав держав "нормандської четвірки", - сказано в повідомленні МЗС РФ. - Міністри домовилися продовжити зусилля з повернення ситуації в русло дотримання домовленостей про припинення вогню і якнайшвидшого узгодження "дорожньої карти" щодо всебічного виконання Мінських угод".Пан Ейро зазначив, що Москва повинна зробити все можливе для заспокоєння ситуації на сході України, повідомляє агентство Reuters.Президент України Петро Порошенко раніше поклав відповідальність за загострення ситуації на Москву і підтримуваних нею бойовиків Донбасу.складається враження, що кремлівські керманичі не тільки люто ненавидять навколишній світ, а й вважають всіх, окрім себе дурнями, не здатними ані думати, ані вірити своїм очам. Тому в наглу брешуть.Втім, технологія тотальної брехні - традиційна для Москви. Наприклад, у 2008 р., під час агресії проти Грузії, той самий Лавров переконував навколишній світ у тому, що саме грузинська армія напала на РФ. При тому, що всі силові структури "нападника" не мали не те що ядерної зброї, а й за чисельністю були меншими за російську дивізію...При тому, наразі ніхто не згадує, що саме Росія фактично окупувала грузинські Абхазію і Південну Осетію. Що явно спонукає Кремль вважати гру в "дурня" - продуктивною.