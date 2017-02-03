За останню добу зафіксовано максимальну інтенсивність ведення вогню по українських позиціях за останній рік

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, повідомила прес-служба РНБО.За його словами, внаслідок ворожих обстрілів та спроб прориву нашої оборони, лише за останню добу по наших позиціях випущено понад 2 тис. снарядів та мін, 3 військових загинули, 16 - дістали поранень.Секретар РНБО України наголосив, що російсько-терористичні угруповання вже неприховано застосовують важку 152-мм артилерію, 120-мм міномети, танки, та «активно використовують реактивні системи залпового вогню».«Військові злочинці, які безпосередньо підтримуються та керуються з Кремля, здійснювали прицільний вогонь по цивільних об’єктах, зокрема по центру Авдіївки (по наметовому містечку, де постійно харчуються та гріються мешканці міста, по школі, де діє пункт збору гуманітарної допомоги тощо)», - сказав він, додавши, що внаслідок обстрілу було знову пошкоджено комунікації та інфраструктура міста.Турчинов повідомив, що від артудару бойовиків по гуманітарних об’єктах в Авдіївці постраждали люди: загинув водій автомобіля ДСНС, поранено начальника державного пожежно-рятувального загону Авдіївки. Крім того, поранення дістав фотокореспондент з Великобританії. На території Авдіївки пошкоджено 76 житлових будинків (з них 69 - приватні та 7 - багатоквартирні). Окрім того, російські гібридні війська обстріляли цивільні об’єкти в Мар’їнці, Красногорівці, Галицинівці, Сартані та в інших населених пунктах. Так, на території Мар’їнського району пошкоджено 11 житлових будинків та школу № 1 міста Мар’їнка.«Українська розвідка зафіксувала збільшення кількості військової техніки (танків, САУ, реактивних систем залпового вогню), боєприпасів, зброї та російських військових, які потрапляють на окуповану територію Донбасу через неконтрольовані ділянки кордону», - сказав Секретар РНБО України, додавши, що це свідчить про наміри військово-політичного керівництва РФ щодо подальшої ескалації бойових дій на сході України.Турчинов зазначив також: «Ця ескалація «збіглася» з брехливими та агресивними заявами Путіна щодо подій на Донбасі, що зайвий раз підтверджує, хто безпосередньо відповідає за криваві злочини та спробу, перекресливши Мінські домовленості, перейти до повномасштабних військових дій».«Україна готова надати міжнародним спостерігачам та міжнародній спільноті всі необхідні докази агресивних дій та військових злочинів російських гібридних військ проти українців», - сказав Турчинов, наголосивши, що всі злочинці мають бути покарані.«ЗСУ та інші військові формування гідно, мужньо та професійно захищають свою країну, зупиняючи зухвалі спроби наступу російських гібридних військ. Вони адекватно та рішуче даватимуть відсіч будь-яким агресивним діям ворога», - підсумував Секретар РНБО України.