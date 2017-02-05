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США працюватимуть з Україною, Росією та іншими сторонами для відновлення миру вздовж кордону

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Опубліковано - 5.02.2017 15:47 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (2)

США працюватимуть з Україною, Росією та іншими сторонами для відновлення миру вздовж кордону
США працюватимуть з Україною, Росією та іншими сторонами для відновлення миру вздовж кордону
Президент США Дональд Трамп мав 4 лютого зі своїм українським колегою Петром Порошенком «дуже добру розмову», яка включала в себе обговорення українського конфлікту з Росією.

Про це з посиланням на заяву Білого дому повідомили, зокрема, Reuters та Bloomberg.

«Ми працюватимемо з Україною, Росією, а також всіма іншими залученими сторонами, щоб допомогти їм відновити мир уздовж кордону», – цитують інформагенції заяву Трампа, хоча сайт Білого дому ще не містить цього тексту.

У прес-службі глави української держави в перші години 5 лютого повідомили, що президент України Петро Порошенко та президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови, що почалася пізно ввечері в суботу, обговорили питання загострення ситуації на Донбасі та «зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США».

«Особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі та досягнення миру політико-дипломатичним шляхом. Сторони висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації, передусім у районі Авдіївки. Вони наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що під час розмови йшлося про майбутній візит Петра Порошенка до Вашингтона, для підготовки якого до США поїде міністр закордонних справ України.

Розмова Трампа з Порошенком відбулася після тижня інтенсивних бойових дій із застосуванням важкої артилерії між українськими урядовими військами і проросійськими сепаратистами на Донбасі, зокрема, в районі Авдіївки. Це останній епізод збройного конфлікту, який розпочався після російської анексії Криму в березні 2014 року.

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