Гра в «дурня»: у Кремлі запевняють, що конфлікту з Україною немає

«Що стосується формулювання про конфлікт між Україною та Росією: між Україною і Росією немає конфлікту. Донбас – це виключно внутрішньоукраїнський конфлікт», – заявив речник Владіміра Путіна.4 лютого президенти США й України Дональд Трамп і Петро Порошенко мали телефонну розмову. Як повідомило посольство США в Україні, під час переговорів йшлося, зокрема «про тривалий конфлікт України з Росією».За повідомленням, Трамп під час розмови пообіцяв, що США будуть працювати з Україною, Росією й усіма іншими сторонами, щоб допомогти гарантувати мир уздовж кордону. Крім того, Трамп і Порошенко обговорили майбутню зустріч.Росія анексувала український Крим в 2014 році, а також підтримує сепаратистів на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає.кремлівська гра в «пропагандистського дурня» триває. Судячи зі слів речника Путіна, українську Автономну республіку Крим захопили десятки тисяч, озброєних російською зброєю, «марсіан», які прибували на українську територію на військових транспортних засобах морем і повітрям. З нагоди цієї «історичної події» МО РФ видало медальку, якою нагородило найбільш активних загарбників...Далі - більше. З Росії на українську територію посунули, мов колорадські жуки, політичні гастролери, які на площах наших обласних центрів створювали масовки під «народних губернаторів», які «проголошували» утворення «народних республік» з подальшим запрошенням російських окупаційних військ. Прибуття російського армійського спецназу, який Кремль тоді називав «ополчєнцамі», супроводжувалося артилерійськими атаками з території РФ...Але про такі подробиці Пєсков не згадує. Як і Путін.