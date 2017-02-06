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- в містечку Глухів (Сумська область) 12 травня 1870 року, поширилися звістка, що їх знаменитому земляку Артемію Яковичу Терещенко, відомому цукрозаводчику та меценату височайшим указом надано потомственне дворянство. Сини згодом гідно продовжували його справу. А от численні онуки, вже стали прикладати свої здібності в інших іпостасях. Михайло Іванович Терещенко був міністром фінансів та закордонних справ в уряді О.Керенського; Федір Федорович Терещенко був талановитим авіаконструктором, вельми високо цінувався Жуковським, й літаки його конструкцій були прийняті на озброєння російською армією в І Світовій війні...

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Гра в «дурня»: у Кремлі запевняють, що конфлікту з Україною немає

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Опубліковано - 6.02.2017 19:55 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Гра в «дурня»: у Кремлі запевняють, що конфлікту з Україною немає
Гра в «дурня»: у Кремлі запевняють, що конфлікту з Україною немає
У Кремлі не погоджуються з формулюванням американської сторони про існування «тривалого конфлікту між Україною і Росією», заявив речник президента Росії Дмітрій Пєсков.

«Що стосується формулювання про конфлікт між Україною та Росією: між Україною і Росією немає конфлікту. Донбас – це виключно внутрішньоукраїнський конфлікт», – заявив речник Владіміра Путіна.

4 лютого президенти США й України Дональд Трамп і Петро Порошенко мали телефонну розмову. Як повідомило посольство США в Україні, під час переговорів йшлося, зокрема «про тривалий конфлікт України з Росією».

За повідомленням, Трамп під час розмови пообіцяв, що США будуть працювати з Україною, Росією й усіма іншими сторонами, щоб допомогти гарантувати мир уздовж кордону. Крім того, Трамп і Порошенко обговорили майбутню зустріч.

Росія анексувала український Крим в 2014 році, а також підтримує сепаратистів на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає.

Від «Аратти»: кремлівська гра в «пропагандистського дурня» триває. Судячи зі слів речника Путіна, українську Автономну республіку Крим захопили десятки тисяч, озброєних російською зброєю, «марсіан», які прибували на українську територію на військових транспортних засобах морем і повітрям. З нагоди цієї «історичної події» МО РФ видало медальку, якою нагородило найбільш активних загарбників...

Далі - більше. З Росії на українську територію посунули, мов колорадські жуки, політичні гастролери, які на площах наших обласних центрів створювали масовки під «народних губернаторів», які «проголошували» утворення «народних республік» з подальшим запрошенням російських окупаційних військ. Прибуття російського армійського спецназу, який Кремль тоді називав «ополчєнцамі», супроводжувалося артилерійськими атаками з території РФ...

Але про такі подробиці Пєсков не згадує. Як і Путін.

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