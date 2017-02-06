Хуг: військові на Донбасі стверджують, що вони з армії РФ

Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг

Про це він сказав в інтерв’ю"Дійсно, у наших звітах ви можете прочитати про деякі випадки, коли ми зафіксували людей, які носили російську символіку. А також наші спостерігачі, включно зі мною, зустрічалися з людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів Російської Федерації. Підкреслюю, що саме ці люди стверджували, що вони є частиною цих підрозділів", - сказав він.Хуг зазначив, що висновки повинні робити сторони конфлікту."Так само, як це роблять представники уряду в Києві, представники уряду в Москві, Берні, наприклад…СММ не уповноважена визначати сторони конфлікту", - сказав він.Як відомо, Хуг також заявив, що обидві ворогуючі сторони на Донбасі використовують населені пункти для встановлення озброєних позицій.