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Чи знаєте Ви, що:
- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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Хуг: військові на Донбасі стверджують, що вони з армії РФ

Війна з Росією (АТО) 129 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 6.02.2017 21:14 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг
Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг
Заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг каже, що особисто зустрічався на Донбасі із людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів російської армії.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

"Дійсно, у наших звітах ви можете прочитати про деякі випадки, коли ми зафіксували людей, які носили російську символіку. А також наші спостерігачі, включно зі мною, зустрічалися з людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів Російської Федерації. Підкреслюю, що саме ці люди стверджували, що вони є частиною цих підрозділів", - сказав він.

Хуг зазначив, що висновки повинні робити сторони конфлікту.

"Так само, як це роблять представники уряду в Києві, представники уряду в Москві, Берні, наприклад…
СММ не уповноважена визначати сторони конфлікту", - сказав він.

Як відомо, Хуг також заявив, що обидві ворогуючі сторони на Донбасі використовують населені пункти для встановлення озброєних позицій.

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