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- у 1919-1920 роках Кам`янець-Подільський ненадовго став державним центром України - останньою столицею УНР. Сюди перемістилися Директорія та Уряд УНР. В місті постав Комітет охорони Республіки. Однак у 1920 році Червона армія розгромила війська УНР.

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Ситуация на фронті: артилерія агресора продовжує обстріли

Війна з Росією (АТО) 53 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 7.02.2017 14:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуация на фронті: артилерія агресора продовжує обстріли
Ситуация на фронті: артилерія агресора продовжує обстріли
За минулу добу зафіксовано 78 обстрілів. Одного нашого військового поранено.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Минулої доби наші позиції в районі Авдіївки було обстріляно зі 152 міліметрової артилерії, танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на Донецькому напрямку під обстріли мінометів потрапили Троїцьке, Верхньоторецьке, Кам’янка, Луганське, Опитне та Зайцеве.

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, гранатометів та мінометів різних калібрів російські окупанти обстріляли Богданівку, Новогригорівку, Лебединське, Водяне, Гнутове, Широкине та Марїнку. По Широкиному вогонь вів і танк, по Мар’їнці – БМП, а по Новотроїцькому - великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку Кримське неодноразово обстрілювала 122 міліметрова артилерія загарбників. Міномети та гранатомети - по Жовтому та Кримському По Новозванівці – танк.

Вчора, під час проведення фотофіксації обстрілу ворогом мирного населеного пункту Лобачеве, російськ-терористичними військами було здійснено підступний напад на офіцерів української сторони СЦКК.

Представники наглядової місії, які документували злочини на українському Донбасі потрапили під снайперський вогонь. На щастя, поранених і загиблих немає. Ушкоджено автомобіль місії. Варто звернути увагу, що всі автомобілі були відповідно марковані великими знакми НМ, а офіцери мали шеврони наглядової місії.

Наголошуємо, що подібні вчинки є грубим порушенням всіх міжнародних угод і ще раз підкреслює бандитський характер терористичних формувань ОРДО і ОРЛО.

Вчора ввечері, близько 21.00 російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Курдюмівка, що на Донеччині. Окупанти випустили по селищу 20 артилерійських снарядів.

Загинув 15-річний хлопець.


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