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Ситуація на фронті: артилерійські атаки російських бойовиків тривають

Війна з Росією (АТО) 239 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 8.02.2017 14:43 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: артилерійські атаки російських бойовиків тривають
Ситуація на фронті: артилерійські атаки російських бойовиків тривають
Минулої доби зафіксовано 89 обстрілів. Троє наших військових поранено, троє – травмовано.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї - Авдіївку, Опитне, Троїцьке, Кам’янку, Піски, Південне, Луганське, Невельське, Зайцеве, Кам’янку, Верхньоторецьке, Новгородське. В районі Авдіївки по наших позиціях вогонь вів танк. По Луганському та Верхньоторецькому– БМП.

На Маріупольському напрямку – з артилерії і мінометів противник обстрілював Талаківку, Мар’їнку, Чермалик та Гнутове. З мінометів загарбники вели вогонь по Новотроїцькому, а з гранатометів та стрілецької зброї по Водяному, Павлополю, Лебединському, Широкиному та Березовому. По Павлополю вогонь вів БТР противника. По Мар’їнці – снайпер.

На Луганському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції в районі Кримського зі 122 міліметрової артилерії. З мінометів – Троїцьке, Кримське, Попасну, Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новозванівку і Новоолександрівку. По Новотошківському – БМП.

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