Справа Шеремета. Вбивство журналіста могло бути політичним замовленням

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив сьогодні, 8 лютого, на брифінгу з участю керівництва МВС і Національної поліції, повідомляє Департамент комунікації МВС України.Спочатку слідство розглядало 4 основні версії вчинення злочину: вбивство з мотивів особистої неприязні, комерційної і фінансової діяльності, а також спроба дестабілізувати ситуацію в Україні та помилка щодо об’єкта злочину. Проте основною версією слідство вважає професійну діяльність загиблого, оскільки Павло Шеремет співпрацював з опозиційними виданнями і політичними діячами в Російській Федерації і Республіці Білорусь.Зокрема, у Білорусі Павло Шеремет співпрацював з опозиційними виданнями, публікував критичні матеріали на адресу влади. У Росії він брав участь в опозиційних мітингах, був одним з творців білоруського опозиційного інтернет-видання «Білоруський партизан» і видавництва «Партизан», яке видавало опозиційну російську і білоруську літературу. Разом з опозиціонером Володимиром Кара-Мурза (молодшим) був одним з організаторів «Російського антифашистського фронту», працював та товаришував з російським політиком Борисом Нємцовим.Заступник глави Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко детально розповів про той обсяг роботи, що його вже виконали слідчі у справі Павла Шеремета.Зокрема, правоохоронці встановили і допитали понад 1800 осіб, у тому числі – 300 очевидців вибуху, а також жителів навколишніх будинків і сусідів за місцем проживання потерпілого. Крім того, встановлені і допитані водії і пасажири транспортних засобів, які знаходилися поруч з місцем злочину, а також таксі, що проїжджали вночі в районі злочину, і їх пасажири.Окремо правоохоронці встановили і допитали ріелторів, що здають житло в оренду в околицях місця злочину, а також понад 60 осіб з числа професійного і дружнього оточення загиблого, політиків і громадських діячів, які були героями публікацій журналістських його розслідувань.«Слідчими та оперативними працівниками проведено аналіз більше 280 публікацій тем ефірів, публікацій та коментарів до них. Опрацьовано рукописні напрацювання потерпілого, у тому числі – 30 щоденників з власноручними записами Павла Шеремета», – зазначив Олександр Вакуленко.За його словами, в районі злочину, на прилеглих територіях, на станціях метро і аеропортах вилучено відеозаписи з 201 камери відеоспостереження. Зараз відпрацьовується понад 150 терабайт вилучених відеоматеріалів. Правоохоронці також відпрацьовували 130 результатів моніторингу мобільних з’єднань абонентів, які знаходилися в радіусі від місця злочину – від 4 до 200 тисяч у кожному випадку.У справі призначено 16 комплексних експертиз: судово-медична експертиза тіла потерпілого, комплексна вибухотехнічна та пожежно-технічна експертизи автомобіля, пожежного сміття та об’єктів, вилучених на місці вибуху тощо. Дев’ять експертиз вже закінчені. Зокрема, результати експертизи засвідчили, що причиною смерті Павла Шеремета стали шок і значна крововтрата.Олександр Вакуленко зупинився на результатах експертизи пристрою, який вибухнув під автомобілем Павла Шеремета. До проведення цієї експертизи слідчі долучили представників Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки.Згідно з висновками експертизи, саморобний вибуховий пристрій був виготовлений на основі міни МОН-50 з використанням магнітів і електродетонатора. Одразу після вибуху, а також наступного дня правоохоронці вилучили з місця злочину, а також з тіла загиблого кілька десятків металевих та пластикових елементів вибухового пристрою, на частині яких виявлено сліди вибухової речовини гексаген.Слідча група провела слідчий експеримент з підриву вибухових пристроїв різної потужності, закріпивши їх на днищі дослідного автомобіля. При цьому слідчі намагалися максимально відтворити обстановку з місця злочину – аж до дорожнього покриття.«Підводячи підсумки проведених слідчих експериментів та враховуючи результати дослідження змивів вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу, можна зробити висновки про те, що пошкодження кузовів автомобілів та дорожнього покриття подібні тим пошкодженням, які утворилися внаслідок вибуху в автомобілі «Субару», – зазначив Олександр Вакуленко.Голова Національної поліції України Сергій Князєв продемонстрував відео з особами, які можуть бути причетними до убивства журналіста Павла Шеремета. В різні дні, майже в одних і тих самих місцях з’являються одні і ті ж люди, які змінюють свою зовнішність. Ці люди дуже уважно слідкують за наявністю чи відсутністю камер відеоспостереження на будинках і прибудинковій території.«Це виключає можливість вважати їх туристами», – підкреслив Сергій Князєв, детально окресливши схему руху ймовірних зловмисників напередодні і в день вчинення злочину.Він також зазначив, що на відеоматеріалах за годину до вбивства Павла Шеремета було зафіксовано жінку, замасковану перукою та окулярами. На перехресті вона обернулася у напрямку припаркованого автомобіля зі встановленою вибухівкою. Через декілька хвилин після вибуху ця ж сама жінка іде в зворотному напрямку, обходить місце злочину і прямує до метро.«Це лише маленька частинка тих відеоматеріалів, які опрацьовані оперативними та слідчими працівниками, які займаються розслідуванням цього правопорушення. Іншу частину інформації, на жаль, ми не можемо показати тому, що слідство не вважає за доцільне на цьому етапі», – зазначив глава Нацполіції.Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив ще кілька фактів, які вдалося отримати в результаті роботи оперативників і які, на думку слідства, необхідно взяти до уваги і перевірити.Практично на місці злочину знаходилася знімальна група «17 каналу», яка намагалася вести пряму трансляцію з місця події. Група цього ж каналу опинилася і на місці вбивства Олеся Бузини у квітні 2016 року. Журналісти стверджують, що в обох випадках опинилися в цьому місці і в цей час випадково.Крім того, під час опрацювання масиву телефонних з’єднань в радіусі від місця злочину та в часовому проміжку, близькому до його вчинення, правоохоронці зафіксували майже 1200 з’єднань з російськими абонентами. Частина з них активізовувалася напередодні Хресної ходи наприкінці липня минулого року.У той же період з метою участі у цій ході в Україну прибула значна група громадян Російської Федерації. З’єднання мобільних телефонів цієї групи зафіксовані поблизу місць проживання і роботи Павла Шеремета за кілька днів до вбивства і вранці 20 липня в районі вибуху.«З розслідуванням цих обставин, зокрема, пов’язані ініційовані слідством запити про надання міжнародної правової допомоги», – зазначив Арсен Аваков.Він також додав, що Павло Шеремет в червні 2016 року зустрічався з екс-міністром доходів і зборів України Олександром Клименком. На думку свідків, зустріч була співбесідою на посаду головного редактора «Радіо Вєсті» (однієї зі складових медіа-холдингу «Вести Україна», створених для проведення контрпропагандистської і проросійської роботи на території України).«За словами свідків, Павло Шеремет повернувся незадоволеним результатами зустрічі і охарактеризував стан Клименко як «православ’я головного мозку», – сказав глава МВС.За його словами, Павло Шеремет в своїх публікаціях піднімав тему вербування російською ФСБ українських громадян для ведення диверсійно-дестабілізаційної роботи на території України. Зокрема, він оприлюднив інформацію про те, що спецслужбами України встановлена ​​група осіб, підозрюваних у співучасті в убивстві колишнього військовослужбовця Івана Мамчура в Рівному у вересні 2016 року, та в інших протиправних діяннях. Аналогічні мотиви і методи злочину вбачаються слідством СБУ при розслідуванні організації замаху на народного депутата Антона Геращенка.Крім того, Павло Шеремет був другом російського опозиціонера Бориса Нємцова, допомагав йому в написанні книги «Сповідь бунтаря». Книга була надрукована в друкарні Ярославля (РФ) на замовлення видавництва «Партизан», власником якого був Павло Шеремет. Після вбивства Бориса Нємцова, його соратники збирали гроші на видання його книги «Путін-війна», присвяченої подіям в Донбасі. У Росії книга заборонена, є інформація про те, що видання планувалося здійснити у видавництві «Партизан».Арсен Аваков зазначив, що за три дні до вбивства Павла Шеремета, 17 липня минулого року, до Києва приїздив соратник Бориса Нємцова по Об’єднаному демократичному руху «СОЛІДАРНІСТЬ» Володимир Кара-Мурза (молодший), який зустрічався з журналістом. За словами свідків, В. Кара-Мурза звернувся до П. Шеремета по допомогу у створенні фільму, присвяченого річниці вбивства Бориса Нємцова. Журналіст мав намір передати матеріали для фільму і брати участь в його створенні.За словами Арсена Авакова, не можна залишити без уваги той факт, що кілька днів тому, після презентації цього фільму, російський опозиціонер, федеральний координатор «Відкритої Росії» Володимир Кара-Мурза був терміново госпіталізований і знаходиться в критичному стані. За інформацією медиків, у нього діагностовано гостре отруєння невстановленою речовиною.«Таким чином, результати досудового слідства на даному етапі дозволяють припустити, що цей злочин – ретельно підготовлене групою осіб замовне вбивство. Слідство не виключає версію замовного політичного вбивства, замовлення на яке надійшов саме з Російської Федерації», – наголосив Арсен Аваков.