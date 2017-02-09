Місцеві вибори на Донбасі можливі лише за згоди обох сторін

Проведення будь-яких місцевих виборів на Донбасі можливе лише згідно з нормами мінських домовленостей та лише після того, як обидві сторони погодять відповідні умови цих виборів. Про це в середу, 8 лютого, заявив речник міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер (Martin Schäfer) під час прес-конференції в Берліні, коментуючипосла в Україні Ернста Райхеля (Ernst Reichel)."Такі місцеві вибори, відповідно до правил мінських домовленостей, лише тоді пройдуть і можуть пройти не раніше, перш ніж обидві сторони погодяться на відповідну модальність (проведення виборів на непідконтрольних уряду територіях Донбасу. - Ред.)", - запевнив Мартін Шефер. "Положення "Мінська" передбачають - і президент України підкреслено висловив свою прихильність цьому - що відновлення контролю над українсько-російським кордоном на територіях, підконтрольних сепаратистам, є завершенням процесу, який сторони конфлікту прописали в 13 пунктах у лютому 2014 року у Мінську", - додав він.Речник німецького зовнішньополітичного відомства також наголосив, що ніхто, включно з послом у Києві, "не має жодних сумнівів у тому, хто в підсумку несе відповідальність за початок цього конфлікту". На тлі цього Шефер сказав: "Ніхто в уряді ФРН не має будь-яких сумнівів щодо того, що має місце логістична, фінансова та військова підтримка сепаратистів Донбасу з боку Росії". Водночас він додав: "Я не робитиму того, щоб на рівні уряду стверджувати, чи присутні регулярні російські війська на суверенній території України, підконтрольній сепаратистам".Речник відомства підтвердив, що уряд ФРН, канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), міністр закордонних справ Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) усі свої зусилля спрямовують на врегулювання конфлікту та просування імплементації мінських домовленостей.Він також назвав можливим проведення невдовзі наступної зустрічі в "нормандському форматі" задля досягнення політичного вирішення конфлікту на Донбасі. Повідомлення про можливість зустрічі з’явилося раніше цього дня. Проте він додав, що поки надто рано говорити про деталі. "Наші зусилля задля втілення мінських домовленостей націлені на те, щоб відновити суверенітет України в рамках усієї її території", - додав він.Речник також прокоментував інцидент, коли 8 лютого народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко в знак протесту проти заяви посла ФРН в Україні на території посольства Німеччини написав червоною фарбою на фрагменті Берлінського муру німецькою мовою слово NEIN! ("Ні!", - Ред.)."Ми дуже шкодуємо, що один народний депутат України сьогодні на території німецького посольства обмастив історичний фрагмент Берлінського муру. Ми непохитно переконані, що навіть якщо це була реакція на висловлювання німецького посла, це в будь-якому разі є неналежною поведінкою", - зазначив речник МЗС ФРН.Він нагадав, що Німеччина стала першою країною, яка встановила дипломатичні відносини з Україною. Шефер наголосив, що фрагмент Берлінського муру має "символічне значення для України та для відновлення її незалежності", адже завершенню "холодної війни" Україна завдячує "шансом повернути собі історичну місію суверенної держави".