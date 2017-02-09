Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

10 лютого 2017, п`ятниця

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта у twitter Аратта ВКонтакті Аратта в YouTube
  Українські словники on-line Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Комісія Україна-НАТО провела позачергове засідання через загострення ситуації в Авдіївці

Світ навколо нас 143 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 9.02.2017 12:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Комісія Україна-НАТО провела позачергове засідання через загострення ситуації в Авдіївці
Комісія Україна-НАТО провела позачергове засідання через загострення ситуації в Авдіївці
У звязку із загостренням ситуації у Авдіївці відбулося засідання комісії Україна-НАТО на рівні постійних представників у Альянсі.

Про це повідомила віце-прем’єр з питань євроінтеграції та євроатлантичного співробітництва Іванна Климпуш-Цинцадзе у четвер, 9 лютого, у Facebook.

За її словами, всі країни Альянсу висловили одностайну підтримку України, територіальній цілісності та суверенітету нашої держави.

Зазначається, що у країн-членів НАТО немає сумнівів щодо того, що саме Росія та її поплічники відповідальні за ескалацію безпекової ситуації на Донбасі.

"Союзники підтвердили, що відміна санкцій проти Росії неможлива, бо не виконуються Мінські домовленості, які єдиним шляхом вирішення конфлікту. Саме тому НАТО продовжуватиме політичний тиск на Росію, хитання з цього приводу не буде", - написала Климпуш-Цинцадзе.

У НАТО також відзначили видимі результати реформ в Україні. Члени Альянсу вважають, що такий обмін інформацією з Україною є надзвичайно важливим.

Як повідомлялося раніше, в Авдіївці з 29 січня тривають активні бойові дії між проросійськими бойовиками та українською армією. Незаконні збройні формування обстрілювали житлові квартали з "Градів", місто частково залишилося без водопостачання, електрики та опалення.

Із 4 лютого інтенсивність бойових дій знизилася, 5 лютого в Авдіївці відновили електропостачання після ремонту ліній електропередач, а також стабілізували подачу тепла.

У телефонній бесіді з українським президентом України Петром Порошенком, яка відбулася увечері 4 лютого, Трамп заявив, що Вашингтон докладатиме зусиль, аби забезпечити мир на українсько-російському кордоні.

6 лютого президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели телефонну розмову, під час якої обговорили врегулювання ситуації на Донбасі.​

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  ВКонтакте  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Світ навколо нас»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Історія народу починається не з писемних згадок про нього, а з тих часів, які історична пам'ять цього народу зберегла””
Юрій Шилов

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже









 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.