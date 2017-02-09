Комісія Україна-НАТО провела позачергове засідання через загострення ситуації в Авдіївці

Про це повідомила віце-прем’єр з питань євроінтеграції та євроатлантичного співробітництва Іванна Климпуш-Цинцадзе у четвер, 9 лютого, у Facebook.За її словами, всі країни Альянсу висловили одностайну підтримку України, територіальній цілісності та суверенітету нашої держави.Зазначається, що у країн-членів НАТО немає сумнівів щодо того, що саме Росія та її поплічники відповідальні за ескалацію безпекової ситуації на Донбасі."Союзники підтвердили, що відміна санкцій проти Росії неможлива, бо не виконуються Мінські домовленості, які єдиним шляхом вирішення конфлікту. Саме тому НАТО продовжуватиме політичний тиск на Росію, хитання з цього приводу не буде", - написала Климпуш-Цинцадзе.У НАТО також відзначили видимі результати реформ в Україні. Члени Альянсу вважають, що такий обмін інформацією з Україною є надзвичайно важливим.Як повідомлялося раніше, в Авдіївці з 29 січня тривають активні бойові дії між проросійськими бойовиками та українською армією. Незаконні збройні формування обстрілювали житлові квартали з "Градів", місто частково залишилося без водопостачання, електрики та опалення.Із 4 лютого інтенсивність бойових дій знизилася, 5 лютого в Авдіївці відновили електропостачання після ремонту ліній електропередач, а також стабілізували подачу тепла.У телефонній бесіді з українським президентом України Петром Порошенком, яка відбулася увечері 4 лютого, Трамп заявив, що Вашингтон докладатиме зусиль, аби забезпечити мир на українсько-російському кордоні.6 лютого президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели телефонну розмову, під час якої обговорили врегулювання ситуації на Донбасі.​