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Чи знаєте Ви, що:
- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Ситуация на фронті: російські бойовики не рахують снарядів

Війна з Росією (АТО) 134 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 9.02.2017 15:49 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Ситуация на фронті: російські бойовики не рахують снарядів
Ситуация на фронті: російські бойовики не рахують снарядів
Загалом, минулої доби, зафіксовано 82 обстріли. Втрат серед наших військових немає

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Невельське, Верхньоторецьке, Кам’янку, Авдіївку, Опитне, Піски, Троїцьке, Луганське, Миронівське та Зайцеве. По Луганському та Авдіївці вогонь вели танки.

На Луганському напрямку з артилерії 152 та 122 міліметра загарбники обстрілювали Новотошківське та Кримське. З мінометів – Малинове, а з гранатометів і стрілецької зброї – Катеринівку, Попасну, Кримське, Новозванівку, Жовте та Новоолександрівку. По Новозванівці вели вогонь БМП та БТР ворога.

На Маріупольському напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії обстріляли Мар’їнку, Лебединське та Широкине. З мінометів – Широкине і Гнутове, а з гранатометів та стрілецької зброї Лебединське, Водяне, Павлопіль та знову ж – Широкине та Гнутове.

8 лютого у результаті артобстрілу російсько-окупаційними військами позицій сил Антитерористичної операції, на Маріупольському напрямку виведено з ладу електричну підстанцію. Внаслідок обстрілу знеструмлено кілька населених пунктів, що знаходяться у безпосередній близькості до лінії розмежування. Серед них Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Водяне, Лебединське та Сартана. Також була знеструмлена та припинила роботу маріупольська газорозподільча станція.

У результаті відновлювальних робіт, що тривають і досі, частково відновлено електропостачання.


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