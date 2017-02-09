Ситуация на фронті: російські бойовики не рахують снарядів

Про це повідомив прес-центр АТО.На Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське. З мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Невельське, Верхньоторецьке, Кам’янку, Авдіївку, Опитне, Піски, Троїцьке, Луганське, Миронівське та Зайцеве. По Луганському та Авдіївці вогонь вели танки.На Луганському напрямку з артилерії 152 та 122 міліметра загарбники обстрілювали Новотошківське та Кримське. З мінометів – Малинове, а з гранатометів і стрілецької зброї – Катеринівку, Попасну, Кримське, Новозванівку, Жовте та Новоолександрівку. По Новозванівці вели вогонь БМП та БТР ворога.На Маріупольському напрямку зі 152 та 122 міліметрової артилерії обстріляли Мар’їнку, Лебединське та Широкине. З мінометів – Широкине і Гнутове, а з гранатометів та стрілецької зброї Лебединське, Водяне, Павлопіль та знову ж – Широкине та Гнутове.8 лютого у результаті артобстрілу російсько-окупаційними військами позицій сил Антитерористичної операції, на Маріупольському напрямку виведено з ладу електричну підстанцію. Внаслідок обстрілу знеструмлено кілька населених пунктів, що знаходяться у безпосередній близькості до лінії розмежування. Серед них Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Водяне, Лебединське та Сартана. Також була знеструмлена та припинила роботу маріупольська газорозподільча станція.У результаті відновлювальних робіт, що тривають і досі, частково відновлено електропостачання.