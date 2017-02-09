У НАТО занепокоїлися через важкі бої на Донбасі

Заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер

Після зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Брюсселі Ґоттемюллер заявила, що важкі бої не мають ставати «новою нормою».«Перемир’я порушувалося майже щодня за останні два роки, але в останній тиждень ОБСЄ зареєструвала понад 10 тисяч порушень режиму тиші за один день, зокрема з використанням важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами. Ми побачили найбільші бої за останні два роки. Ми не маємо приймати це як нову норму», – сказала заступниця генсекретаря НАТО.Вона також додала, що спостерігачі ОБСЄ мають отримати вільний доступ «до всієї території України, зокрема до кордону з Росією, як це передбачено Мінськими угодами». «Тому я закликаю всі сторони дотримуватися взятих зобов’язань. Росія в цьому плані має особливу відповідальність», – сказала Ґоттемюллер.Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомляли про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.