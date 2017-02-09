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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Янукович знав про окупацію Криму

Війна з Росією (АТО) Регіон: Автономна республіка Крим 109 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 9.02.2017 19:05 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Янукович знав про окупацію Криму
Янукович знав про окупацію Криму
Фактично колишнє керівництво України сприяло тому, щоб в Криму розвивалася підготовка до захоплення в 2013 році.

Активні дії з підготовки до окупації Криму Росія почала ще в 2013 році, і екс-диктатор Віктор Янукович знав про це. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр юстиції Павло Петренко.

"Ми чітко встановили і подали у вигляді письмових доказів до ЄСПЛ документи, які свідчать, що активну фазу підготовки до захоплення Криму РФ почала ще в 2014 році. Але ми розуміємо, що такий план був раніше. Нам вдалося отримати докази, що в 2013 році РФ вже почала активні дії на території Криму. це підтверджується тим, що РФ несанкціоновано збільшила свій військовий контингент. на територію України з боку Криму незаконно перекидався особовий склад і техніка РФ, це підтверджується і тим, що вони вели активну підривну і розвідувальну роботу в місцевих органах влади Криму - і це зафіксовано документально", - сказав він, наголосивши, що Мінюсту відомі прізвища посадових осіб РФ, які координують цю спецоперацію.

Петренко зазначив, що в матеріалах позову є документальні докази захоплення в полон і застосування тортур з боку російських силовиків до місцевих жителів Криму в 2014 році.

"Це ще раз підтверджує, що так звана версія РФ про те, що вони "емоційно відреагували на революцію" і "допомогли своїм братам" в Криму, провівши "референдум" - це повна брехня", - сказав міністр.

Петренко наголосив, що колишнє керівництво України - Янукович, його оточення, а також керівництво спецслужб не могли не знати про дії з підготовки окупації півострова.

"Фактично вони допомагали тому, щоб в Криму розвивалася підготовка до захоплення в 2013 році. Всі ці докази ми подали в ЄСПЛ", - заявив міністр.

11 січня повідомлялося, що Україна втратила 3 млн робочих місць через окупацію Донбасу і анексію Криму.

Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.

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