Янукович знав про окупацію Криму

Активні дії з підготовки до окупації Криму Росія почала ще в 2013 році, і екс-диктатор Віктор Янукович знав про це. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр юстиції Павло Петренко."Ми чітко встановили і подали у вигляді письмових доказів до ЄСПЛ документи, які свідчать, що активну фазу підготовки до захоплення Криму РФ почала ще в 2014 році. Але ми розуміємо, що такий план був раніше. Нам вдалося отримати докази, що в 2013 році РФ вже почала активні дії на території Криму. це підтверджується тим, що РФ несанкціоновано збільшила свій військовий контингент. на територію України з боку Криму незаконно перекидався особовий склад і техніка РФ, це підтверджується і тим, що вони вели активну підривну і розвідувальну роботу в місцевих органах влади Криму - і це зафіксовано документально", - сказав він, наголосивши, що Мінюсту відомі прізвища посадових осіб РФ, які координують цю спецоперацію.Петренко зазначив, що в матеріалах позову є документальні докази захоплення в полон і застосування тортур з боку російських силовиків до місцевих жителів Криму в 2014 році."Це ще раз підтверджує, що так звана версія РФ про те, що вони "емоційно відреагували на революцію" і "допомогли своїм братам" в Криму, провівши "референдум" - це повна брехня", - сказав міністр.Петренко наголосив, що колишнє керівництво України - Янукович, його оточення, а також керівництво спецслужб не могли не знати про дії з підготовки окупації півострова."Фактично вони допомагали тому, щоб в Криму розвивалася підготовка до захоплення в 2013 році. Всі ці докази ми подали в ЄСПЛ", - заявив міністр.11 січня повідомлялося, що Україна втратила 3 млн робочих місць через окупацію Донбасу і анексію Криму.Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.