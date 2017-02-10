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Минулого тижня на Донбасі кількість порушень режиму тиші зросла майже втричі

Війна з Росією (АТО) 190 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 10.02.2017 13:58 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Минулого тижня на Донбасі кількість порушень режиму тиші зросла майже втричі
Минулого тижня на Донбасі кількість порушень режиму тиші зросла майже втричі
У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі минулого тижня кількість порушень режиму тиші зросла майже втричі.

«Від початку 2016 за останні тринадцять місяців спостерігалися певні спалахи насильства. Проте це не можна порівняти з тим, що сталося минулого тижня. Цифри просто вражаючі. Кількість порушень режиму тиші зросла майже втричі, кількість вибухів, спричинених вогнем із заборонених озброєнь (мінометів, танків та артилерії), – збільшилася у шість разів. Із загальної кількості вибухів від важкого озброєння – понад сорок відсотків з використанням систем залпового вогню», – сказав перший заступник СММ ОБСЄ Александр Гуґ.

При цьому він зазначив, що в останні дні спостерігачі фіксували суттєве зниження насильства.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ заявляють, що заборонене Мінськими угодами важке озброєння все ще розташоване уздовж всієї лінії розмежування в зоні бойових дій на Донбасі, обидві сторони використовують це озброєння.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом минулого тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.

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