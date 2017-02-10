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Чи знаєте Ви, що:
- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Гра в “дурня”: у Кремлі запевняють, що танки на Донбас не постачають

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Опубліковано - 10.02.2017 14:38 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Російські танки в Донецьку. Reuters
Російські танки в Донецьку. Reuters
Прес-секретар російського президента Дмітрій Пєсков вважає, що Москва не забезпечує Донбас танками.

"Це все-таки Україна, це райони, непідконтрольні Києву, але це ж Україна. Незважаючи на те, що Україна старанно відриває ці регіони. Тому треба, напевно, запитувати, чому така ситуація склалася, саме у Києва", - повідомив речник російського президента.

Пан Пєсков також вважає, що за офіційними каналами добровольців з Росії на Донбас не відправляють. Нібито громадяни РФ "добровільно вирушають у регіон для захисту людей від ЗСУ".

"Водночас, звісно, є громадяни Росії, які в добровільному порядку ідуть для захисту людей від агресивних дій ЗСУ", - сказав він.

7 лютого в низці українських ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що німецький дипломат Ернст Райхель заявив, що для проведення місцевих виборів в ОРДЛО не обов’язково виводити звідти війська РФ.

МЗС України запросив посла Райхеля для дачі пояснень з приводу цієї заяви.

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