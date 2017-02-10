Гра в “дурня”: у Кремлі запевняють, що танки на Донбас не постачають

Російські танки в Донецьку. Reuters
"Це все-таки Україна, це райони, непідконтрольні Києву, але це ж Україна. Незважаючи на те, що Україна старанно відриває ці регіони. Тому треба, напевно, запитувати, чому така ситуація склалася, саме у Києва", - повідомив речник російського президента.
Пан Пєсков також вважає, що за офіційними каналами добровольців з Росії на Донбас не відправляють. Нібито громадяни РФ "добровільно вирушають у регіон для захисту людей від ЗСУ".
"Водночас, звісно, є громадяни Росії, які в добровільному порядку ідуть для захисту людей від агресивних дій ЗСУ", - сказав він.
7 лютого в низці українських ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що німецький дипломат Ернст Райхель заявив, що для проведення місцевих виборів в ОРДЛО не обов’язково виводити звідти війська РФ.
МЗС України запросив посла Райхеля для дачі пояснень з приводу цієї заяви.