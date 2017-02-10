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Чи знаєте Ви, що:
- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Новини

Ситуація на фронті російські бойовики не припиняють обстрілів

Війна з Росією (АТО) 210 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 10.02.2017 16:34 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті російські бойовики не припиняють обстрілів
Ситуація на фронті російські бойовики не припиняють обстрілів
Минулої доби запроданці України та російські окупанти продовжили обстріли наших позицій.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Луганське, Авдіївку, Троїцьке та Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї – Зайцеве, Авдіївку, Опитне та Піски. По наших позиціях в районі Авдіївки та Опитного вогонь вели БМП противника.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Шарів Кут, Лобачеве, Новоолександрівку та Новозванівку. БТР вів вогонь по Водяному.

На Маріупольському напрямку з мінометів – Водяне та Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Мар’їнку, Гнутове, Лебединське, Водяне. Наших захисників в районі Широкиного обстрілювала БМП противника.

Загалом зафіксовано 61 обстріл. Втрат серед наших військових немає.

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