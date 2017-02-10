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Кібервійна. Росію запідозрили у кібератаці на МЗС Італії

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Опубліковано - 10.02.2017 20:23 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (7)

Кібервійна. Росію запідозрили у кібератаці на МЗС Італії
Кібервійна. Росію запідозрили у кібератаці на МЗС Італії
Російські хакери минулого року атакували системи МЗС Італії і отримали доступ до службового листування співробітників відомства.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела.

Представник італійського уряду офіційно підтвердив, що кібератака відбулася навесні 2016 року і тривала протягом чотирьох місяців. Однак хакерам не вдалося отримати повний доступ до секретного листування. Вони також не змогли зламати пошту прем’єр-міністра Паоло Джентілоні, який на той момент обіймав посаду міністра закордонних справ.

За словами двох джерел, за цими хакерами міг бути російський уряд. Наразі прокуратура займається розслідуванням цієї справи.

Нагадаємо, центральне управління розвідки США дійшло висновку, що Росія втрутилася в президентські вибори, щоб допомогти Дональду Трампу перемогти. Через це США вислали з країни 35 російських дипломатів і закрили два російських дипломатичних компаунди в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на втручання Росії у вибори у США та утиски американських дипломатів в Москві.

За зразком атак на сервери Демократичної партії США хакери зламали пошту МЗС Чехії. Також міністерство закордонних справ Польщі зазнало хакерської атаки, за якою імовірно стояла група АРТ 28, що працює в інтересах російських спецслужб.

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