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Чи знаєте Ви, що:
- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

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Ситуация на фронті: російські бойовики дещо знизили активність

Війна з Росією (АТО) 87 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 13.02.2017 15:15 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Ситуация на фронті: російські бойовики дещо знизили активність
Ситуация на фронті: російські бойовики дещо знизили активність
Минулої доби загалом зафіксовано 67 обстрілів. Одного нашого військового поранено.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстрілювали Павлопіль, Новотроїцьке та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Новотроїцьке, Гнутове, Новогригорівку, Чермалик, Миколаївку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вели снайпери, а по Новогригорівці – БМП.

На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї – Зайцеве, Піски, Новоселівку Другу, Кам’янку, Луганське. По позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. По Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам’янці – снайпери.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку.


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