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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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“Укроборонпром” успішно випробував нові ракети для ВПС

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Опубліковано - 13.02.2017 17:07 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

“Укроборонпром” успішно випробував нові ракети для ВПС
“Укроборонпром” успішно випробував нові ракети для ВПС
ДАХК “Артем”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, розробив та виготовив нове ракетне озброєння для Повітряних сил Збройних сил України.

Нові ракети калібром 80-мм призначені для ураження наземних цілей та спроектовані для озброєння ударних вертольотів та літаків із використанням штатних пускових блоків, повідомила прес-служба "Укроборонпрому".

У випробуваннях був задіяний модернізований силами підприємств-учасників Концерну вертоліт Мі-8МСБ, який оснащений новими двигунами, прицільним та навігаційним обладнанням, а також станцією оптико-електронного придушення “Адрос”.

Екіпажем вертольоту Мі-8МСБ були проведені пуски нових ракет, як одиночні, так і чергою. Всі ракети вийшли з пускових блоків штатно та влучили в задані цілі. Варто зазначити скорострільність ракетних стрільб чергою, випуск повного блоку, який вміщує 20 ракет, займає біля половини секунди.

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