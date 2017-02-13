“Укроборонпром” успішно випробував нові ракети для ВПС
Нові ракети калібром 80-мм призначені для ураження наземних цілей та спроектовані для озброєння ударних вертольотів та літаків із використанням штатних пускових блоків, повідомила прес-служба "Укроборонпрому".
У випробуваннях був задіяний модернізований силами підприємств-учасників Концерну вертоліт Мі-8МСБ, який оснащений новими двигунами, прицільним та навігаційним обладнанням, а також станцією оптико-електронного придушення “Адрос”.
Екіпажем вертольоту Мі-8МСБ були проведені пуски нових ракет, як одиночні, так і чергою. Всі ракети вийшли з пускових блоків штатно та влучили в задані цілі. Варто зазначити скорострільність ракетних стрільб чергою, випуск повного блоку, який вміщує 20 ракет, займає біля половини секунди.