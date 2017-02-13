Енергоштаб запропонував уряду ввести надзвичайний стан

Відповідне рішення було прийняте на засіданні енергоштабу.Як повідомлялося, раніше на цьому ж засіданні з відповідною ініціативою виступив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик. За його словами, перелік надзвичайних заходів, зокрема, буде включати мінімізацію використання ТЕС, що працюють на антрациті. У свою чергу, глава НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук повідомив, що на сьогодні запаси антрациту на складах ТЕС складають 842 тис. тонн, і цих запасів вистачить на 40 діб роботи.Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО і деякі нардепи, зокрема. Володимир Парасюк та Семен Семенченко, перекрили ділянку залізниці Луганськ - Попасна в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу. Внаслідок цих дій було заблоковано рух 12 поїздів із загальною кількістю 700 вагонів. Згодом стало відомо, що в районі міста Попасна Луганської області невідомі порізали рейки.Служба безпеки України заявила, що блокування руху залізничного транспорту в Донбасі має ознаки низки злочинів. Прокуратура Луганської області відкрила кримінальне провадження за фактом блокування залізниці на окупований Донбас. 2 лютого був заблокований залізничний переїзд у Бахмуті.За даними Укрзалізниці за 9 лютого, збитки від блокування залізниці на Донбасі завдали Україні збитків на суму понад 40 млн грн.Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав зняти торговельну блокаду лінії розмежування, відновити постачання вугілля з окупованої частини Донбасу і встановити жорсткий контроль за переміщенням товарів. За його словами, Україна споживає 24 мільйони тонн вугілля на рік, з них 9 мільйонів тонн – це антрацит, який видобувається на території, яка залишається неконтрольованою. Блокування поставок вугілля, яким альтернативи немає, означає зупинку промисловості і віялові відключення по всій території країни.