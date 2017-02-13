Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

14 лютого 2017, вівторок

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта у twitter Аратта ВКонтакті Аратта в YouTube
  Українські словники on-line Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Енергоштаб запропонував уряду ввести надзвичайний стан

Влада 87 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 13.02.2017 19:51 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Енергоштаб запропонував уряду ввести надзвичайний стан
Енергоштаб запропонував уряду ввести надзвичайний стан
Антикризовий енергетичний штаб пропонує Кабінету міністрів України ввести режим надзвичайної ситуації в енергосистемі країни.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні енергоштабу.

Як повідомлялося, раніше на цьому ж засіданні з відповідною ініціативою виступив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик. За його словами, перелік надзвичайних заходів, зокрема, буде включати мінімізацію використання ТЕС, що працюють на антрациті. У свою чергу, глава НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук повідомив, що на сьогодні запаси антрациту на складах ТЕС складають 842 тис. тонн, і цих запасів вистачить на 40 діб роботи.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО і деякі нардепи, зокрема. Володимир Парасюк та Семен Семенченко, перекрили ділянку залізниці Луганськ - Попасна в рамках торгової блокади окупованих регіонів Донбасу. Внаслідок цих дій було заблоковано рух 12 поїздів із загальною кількістю 700 вагонів. Згодом стало відомо, що в районі міста Попасна Луганської області невідомі порізали рейки.

Служба безпеки України заявила, що блокування руху залізничного транспорту в Донбасі має ознаки низки злочинів. Прокуратура Луганської області відкрила кримінальне провадження за фактом блокування залізниці на окупований Донбас. 2 лютого був заблокований залізничний переїзд у Бахмуті.

За даними Укрзалізниці за 9 лютого, збитки від блокування залізниці на Донбасі завдали Україні збитків на суму понад 40 млн грн.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав зняти торговельну блокаду лінії розмежування, відновити постачання вугілля з окупованої частини Донбасу і встановити жорсткий контроль за переміщенням товарів. За його словами, Україна споживає 24 мільйони тонн вугілля на рік, з них 9 мільйонів тонн – це антрацит, який видобувається на території, яка залишається неконтрольованою. Блокування поставок вугілля, яким альтернативи немає, означає зупинку промисловості і віялові відключення по всій території країни.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  ВКонтакте  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Влада»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Слово, що йде від серця, проникає в серце”
Нізамі

 
Знайди свою ГАРМОНІЮ!
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже









 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.