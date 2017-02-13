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РБ ООН ухвалила резолюцію про захист критичної інфраструктури від терактів

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Опубліковано - 13.02.2017 22:56 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

РБ ООН ухвалила резолюцію про захист критичної інфраструктури від терактів
РБ ООН ухвалила резолюцію про захист критичної інфраструктури від терактів
Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак.

Як повідомляє МЗС у twitter, документ ініціювала Україна.

У дипломатичному відомстві вказують, що резолюція має на меті підвищення ефективності міжнародних зусиль з протидії терористичним актам проти об’єктів критичної інфраструктури, зокрема в рамках Глобальної контртерористичної стратегії ООН.

Сьогодні на відкритих дебатах Ради Безпеки щодо захисту критичної інфраструктури головував міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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