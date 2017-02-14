«Настамнет». Росія заперечує втручання у президентські вибори у Франції

14 лютого речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що звинувачення на адресу російської влади є «просто абсурдними».Раніше генеральний секретар партії «En Marche!» Рішар Ферран заявив, що кандидат цієї партії на виборах президента Франції Еммануель Макрон є мішенню російських засобів інформації та інтернет-атак. Ці дії Москви мають на меті допомогти передвиборчим кампаніям прихильних до Росії кандидатів, вважають у партії Макрона.Ферран, який сказав, що Москва прихильна до лідера ультраправих Марін Ле Пен і правоцентристського кандидата Франсуа Фійона, закликав уряд вжити заходів, щоб гарантувати відсутність «іноземного втручання» у вибори.Проводячи паралель зі США, де спецслужби заявили про втручання Кремля у президентські вибори, Рішар Ферран сказав: «Американці побачили це, але занадто пізно».Колишній член Соціалістичної партії, Макрон у 2016 році вирішив створити власний рух «En Marche!» і балотуватися від нього у президенти Франції. Свій рух він називає центристським, однак боротиметься і за лівий та правий електорат.Макрон нині претендує на вихід до другого туру виборів. Соціологи твердять, що Макрон переможе, якщо 7 травня в другому турі його опоненткою буде лідер «Національного фронту» Марін Ле Пен. Ця політик налаштована проти ЄС і підтримує політику Росії щодо України, зокрема, вважає законною анексію Криму.У Кремлі раніше також заперечували звинувачення з боку США про використання Москвою кібернападів й інших методів для втручання в американські вибори 2016 року.