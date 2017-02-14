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«Настамнет». Росія заперечує втручання у президентські вибори у Франції

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Опубліковано - 14.02.2017 16:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

«Настамнет». Росія заперечує втручання у президентські вибори у Франції
«Настамнет». Росія заперечує втручання у президентські вибори у Франції
Росія заперечує заяви про те, що кандидат партії «En Marche!» («Вперед!») на виборах президента Франції Еммануель Макрон став мішенню російських засобів інформації й інтернет-атак.

14 лютого речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що звинувачення на адресу російської влади є «просто абсурдними».

Раніше генеральний секретар партії «En Marche!» Рішар Ферран заявив, що кандидат цієї партії на виборах президента Франції Еммануель Макрон є мішенню російських засобів інформації та інтернет-атак. Ці дії Москви мають на меті допомогти передвиборчим кампаніям прихильних до Росії кандидатів, вважають у партії Макрона.

Ферран, який сказав, що Москва прихильна до лідера ультраправих Марін Ле Пен і правоцентристського кандидата Франсуа Фійона, закликав уряд вжити заходів, щоб гарантувати відсутність «іноземного втручання» у вибори.

Проводячи паралель зі США, де спецслужби заявили про втручання Кремля у президентські вибори, Рішар Ферран сказав: «Американці побачили це, але занадто пізно».

Колишній член Соціалістичної партії, Макрон у 2016 році вирішив створити власний рух «En Marche!» і балотуватися від нього у президенти Франції. Свій рух він називає центристським, однак боротиметься і за лівий та правий електорат.

Макрон нині претендує на вихід до другого туру виборів. Соціологи твердять, що Макрон переможе, якщо 7 травня в другому турі його опоненткою буде лідер «Національного фронту» Марін Ле Пен. Ця політик налаштована проти ЄС і підтримує політику Росії щодо України, зокрема, вважає законною анексію Криму.

У Кремлі раніше також заперечували звинувачення з боку США про використання Москвою кібернападів й інших методів для втручання в американські вибори 2016 року.

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