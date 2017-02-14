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- у 1919-1920 роках Кам`янець-Подільський ненадовго став державним центром України - останньою столицею УНР. Сюди перемістилися Директорія та Уряд УНР. В місті постав Комітет охорони Республіки. Однак у 1920 році Червона армія розгромила війська УНР.

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Ситуация на фронті: російські бойовики поновили обстріли з гаубиць

Війна з Росією (АТО) 127 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 14.02.2017 17:44 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Ситуация на фронті: російські бойовики поновили обстріли з гаубиць
Ситуация на фронті: російські бойовики поновили обстріли з гаубиць
Російсько-окупаційні війська вперто порушують режим тиші, обстрілюючи наші позиції з важкого озброєння.

Про це повідомив прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку з артилерії 122 міліметрів – Піски. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Невельське, Верхньоторецьке, Авдіївку та Троїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї Невельське, Зайцеве, Піски, Новолуганське, Верхньоторецьке, Новоселівку Другу та Луганське. По Невельському вогонь вів снайпер.

На Маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії, танків, БМП та БТР окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів різних калібрів – Павлопіль, Красногорівку, Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Лебединське, Богданівку, Павлопіль, Широкине. Також по Широкиному вели вогонь БМП та снайпер.

На Луганському напрямку бойовики використовували 82 міліметрові міномети та гранатомети, обстрілюючи наші позиції в районі Кримського, Валуйського, Новоолександрівки та Станиці Луганської.

Загалом зафіксовано 72 обстріли. Одного нашого військового поранено.


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