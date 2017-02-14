Армія РФ почала раптові навчання
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Росії у віторок.
"У вищі ступені бойової готовності приведені мотострілкові, артилерійські, ракетні і зенітні ракетні бригади, бригада армійської авіації, підрозділи забезпечення, Ленінградська військово-морська база (ЛВМБ), задіяні також військові комісаріати Санкт-Петербурга, Псковської, Новгородської областей і Республіки Карелія", - сказано у повідомленні.
Вказується, що наразі військовослужбовці в складі підрозділів "на штатній техніці роблять марші в призначені райони, де приступлять до виконання завдань за призначенням".
Водночас повідомляється, що на спеціалізованому полігоні в Ленінградській області розгорнуто польові рухомі пункти управління та вузли зв’язку.
Як повідомлялося раніше, начальник Генштабу генерал Віктор Муженко заявляв, що Україна готова до широкомасштабних дій підтримуваних Росією сепаратистів на території країни.