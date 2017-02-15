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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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«Кримнаш». Окупанти не збираються йти геть

Імперія «Совок» Регіон: Автономна республіка Крим 133 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 15.02.2017 14:31 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

«Кримнаш». Окупанти не збираються йти геть
«Кримнаш». Окупанти не збираються йти геть
Росія не планує повертати Україні Крим, заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

«Ми свої території не повертаємо. Крим є територією Російської Федерації», – сказала Захарова, коментуючи слова представника Білого дому про те, що президент США Дональд Трамп очікує від Росії повернення Криму Україні.

Речник Білого дому Шон Спайсер 14 лютого заявив, що президент США Дональд Трамп чітко дав знати, що очікує від влади Росії повернення Україні Криму і деескалації насильства на Донбасі.

«У той же час він очікує з нетерпінням і хоче співпрацювати з Росією», – заявив Спайсер. За його словами, в першу чергу йдеться про співпрацю в боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» і тероризму.

Президент Трамп, якого вважають загалом прихильним до Кремля, неодноразово робив суперечливі заяви щодо ситуації в Україні і його ставлення до Росії. Однією з перших таких заяв, іще в час передвиборної кампанії, були слова Трампа, що він у разі обрання розгляне можливість визнати належність Криму Росії.

Дональд Трамп наголошував, що його метою є досягнення вигідних передусім для США домовленостей із Росією, і у разі, якщо цього не станеться, він буде твердішим стосовно Росії, ніж його конкурент на виборах президента США 2016 року, демократ Гілларі Клінтон.

До виборів Трамп неодноразово критикував колишнього президента США Барака Обаму за слабкість щодо Росії та особисто Путіна. Він також схвально висловлювався на адресу президента Росії.

Відносини між Росією і Заходом погіршилися після агресії Москви щодо України. Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, від квітня 2014 року, на Донбасі загинуло близько 10 тисяч людей.

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