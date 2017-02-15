Податківець часів Януковича визнав провину і сплатив 130 млн

Про це розповів генпрокурор Юрій Луценко під час прес-конференції у середу.За його словами у 2016 році під час розслідування кримінальних правопорушень, ГПУ відшкодувало державі 560 млн гривень."Нарешті почали використовувати інститут угоди до підозрюваних високопосадовців. Ми маємо десятки угод із високопосадовцями по резонансних справах, які визнають себе членами організованого злочинного угруповання на чолі з Януковичем", - розповів він."Вони визнають себе винними, засуджуються судом після компенсації повністю або часткового нанесенних державі збитків", - додав він.Як приклад, Луценко навів справу екс-першого заступника голови Державної податкової служби Андрія Головача, якого арештували у вересні 2016 року за підозрою в незаконному відшкодуванні податку на додану вартість на 3 млрд гривень.Луценко розповів, що перед тим, як його звільнили, Головач підписав угоду зі слідством, визнав себе винним у функціонуванні організованого злочинного угруповання на чолі з Януковичем і Олександром Клименком."Головач дав дуже багато показів на керівників цієї злочинної організації, а після цього сплатив до державного казначейства 130 мільйонів гривень", - сказав Луценко."Головач був керівником податкової міліції довгий час, в СІЗО він провів десь з півроку… Він дав викривальні покази… розписав схеми та дієвих осіб мафіозного утворення" – додав Луценко.Він повідомив, що покази Головача стануть доказовою базою у майбутньому суді по засудженню Клименка.Головач, за словами Луценка, отримав умовне покарання.