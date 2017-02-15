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Ґабріель запросив “нормандську четвірку” на переговори до Мюнхена

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Опубліковано - 15.02.2017 17:32 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Новий міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель і президент РФ Владімір Путін
Новий міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель і президент РФ Владімір Путін
Новий міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель запрошує глав МЗС країн “нормандської четвірки” на зустріч до Мюнхена.

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) заявив про наміри пожвавити мирний процес на сході України. У середу, 15 лютого, речник зовнішньополітичного відомства ФРН заявив, що міністр запросив колег за "нормандським форматом" - голів МЗС України, Росії та Франції - на переговори до Мюнхена в Баварії, під час конференції з безпеки.

"Підставою для цього є нещодавня ескалація під Авдіївкою біля Донецька. Йтиметься про відновлення режиму припинення вогню та відведення військ та важкої зброї від лінії розмежування", - наводить агенція dpa заяву німецького МЗС. За даними речника, Ґабріель буде присутнім на Мюнхенській конференції у суботу, 18 лютого.

Останній раз "нормандська четвірка" на рівні глав держав та урядів зустрічалася в Берліні у жовтні минулого року. Тоді політики домовилися про створення "дорожньої карти" для Донбасу.

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