Ґабріель запросив “нормандську четвірку” на переговори до Мюнхена

Новий міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель і президент РФ Владімір Путін

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) заявив про наміри пожвавити мирний процес на сході України. У середу, 15 лютого, речник зовнішньополітичного відомства ФРН заявив, що міністр запросив колег за "нормандським форматом" - голів МЗС України, Росії та Франції - на переговори до Мюнхена в Баварії, під час конференції з безпеки."Підставою для цього є нещодавня ескалація під Авдіївкою біля Донецька. Йтиметься про відновлення режиму припинення вогню та відведення військ та важкої зброї від лінії розмежування", - наводить агенція dpa заяву німецького МЗС. За даними речника, Ґабріель буде присутнім на Мюнхенській конференції у суботу, 18 лютого.Останній раз "нормандська четвірка" на рівні глав держав та урядів зустрічалася в Берліні у жовтні минулого року. Тоді політики домовилися про створення "дорожньої карти" для Донбасу.