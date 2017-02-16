Силу армії України назвали фактором миру у світі та чинником зближення Києва з ЄС

Про це у Twitter заявив політичний експерт, викладач Королівського коледжу у Лондоні (King’s College London) Александр Кларксон."Необхідно відзначити, що військові витрати України перевищили 2% ВВП. Українська армія тепер є фактором європейської політики", - відзначив експерт, коментуючи заяву міністра оборони США Маттіса, який закликав країни НАТО посилити витрати на оборону під загрозою перегляду Америкою своїх витрат на Альянс.При цьому Кларксон відзначив, що посилення армії України має примусити ЄС та НАТО по-новому поглянути на офіційний Київ."Те, як НАТО та ЄС допоможуть Україні розпорядитись набутою нею військовою силою може виявитись надзвичайно важливим для глобального миру", - заявив експерт.Відповідаючи на запитання "Голосу Америки" Кларксон наголосив, що з огляду на військову силу, важливо включити Україну до демократичних (європейських - прим. ГА) структур."Україна тепер має великі збройні сили, які на тривалий час будуть фактором політики у Європі. Відтак Україну важливо укорінити (It needs to be embedded - прим. ГА) у демократичних структурах", - підкреслив експерт.При цьому Кларксон відзначив, що "з огляду на часткову мобілізацію громадського життя, я б непокоївся з приводу можливості появи в Україні власного Аріеля Шарона".