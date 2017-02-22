У Кремлі не задоволені кадровою політикою Трампа

Депутат Держдуми Росії Франц Клінцевіч сказав, що Макмастер є «100-відсотковим яструбом», який становить загрозу.«Оборонні й розвідувальні підрозділи Вашингтона здійснюватимуть русофобську політику», – вважає Клінцевич.Інший депутат Віктор Озеров закликав виявляти обережність, але, на його думку, незалежно від того, які поради даватиме Макмастер Трампові, президент самостійно ухвалюватиме рішення.У своїх попередніх заявах Макмастер відзначав недостатню, на його думку, реакцію міжнародної спільноти на російську анексію Криму та збройне втручання Москви на сході України.Макмастер наголошував, що далекосяжна мета Москви полягає в тому, щоб «зруйнувати встановлену після Холодної війни систему безпеки, економічний і політичний порядок у Європі і замінити цей порядок чимось більш прийнятним для російських інтересів».Президент США Дональд Трамп 20 лютого оголосив ім’я свого нового радника з питань національної безпеки. Трамп назвав генерал-лейтенанта Герберта Макмастера «людиною великого таланту і величезного досвіду».Макмастеру 54 роки. Він служив в Афганістані, брав участь у війні у Перській затоці, операціях в Іраку. Генерал Макмастер змінить на посаді Майкла Флінна.Колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн пішов у відставку 13 лютого після того, як стало відомо про його можливе обговорення під час телефонної розмови з послом Росії Сергієм Кисляком скасування санкцій США проти Росії. Таке обговорення могло бути порушенням законів США, які забороняють вести зовнішньополітичні переговори приватним особам (а в грудні 2016 року, коли відбувалася розмова з Кисляком, Флінн ще не обіймав жодних офіційних посад).