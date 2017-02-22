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У Кремлі не задоволені кадровою політикою Трампа

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Опубліковано - 22.02.2017 13:42 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Кремлі не задоволені кадровою політикою Трампа
У Кремлі не задоволені кадровою політикою Трампа
Російські законодавці висловили стурбованість призначенням у США Герберта Макмастера на посаду радника президента Дональда Трампа з національної безпеки.

Депутат Держдуми Росії Франц Клінцевіч сказав, що Макмастер є «100-відсотковим яструбом», який становить загрозу.

«Оборонні й розвідувальні підрозділи Вашингтона здійснюватимуть русофобську політику», – вважає Клінцевич.

Інший депутат Віктор Озеров закликав виявляти обережність, але, на його думку, незалежно від того, які поради даватиме Макмастер Трампові, президент самостійно ухвалюватиме рішення.

У своїх попередніх заявах Макмастер відзначав недостатню, на його думку, реакцію міжнародної спільноти на російську анексію Криму та збройне втручання Москви на сході України.

Макмастер наголошував, що далекосяжна мета Москви полягає в тому, щоб «зруйнувати встановлену після Холодної війни систему безпеки, економічний і політичний порядок у Європі і замінити цей порядок чимось більш прийнятним для російських інтересів».

Президент США Дональд Трамп 20 лютого оголосив ім’я свого нового радника з питань національної безпеки. Трамп назвав генерал-лейтенанта Герберта Макмастера «людиною великого таланту і величезного досвіду».

Макмастеру 54 роки. Він служив в Афганістані, брав участь у війні у Перській затоці, операціях в Іраку. Генерал Макмастер змінить на посаді Майкла Флінна.

Колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн пішов у відставку 13 лютого після того, як стало відомо про його можливе обговорення під час телефонної розмови з послом Росії Сергієм Кисляком скасування санкцій США проти Росії. Таке обговорення могло бути порушенням законів США, які забороняють вести зовнішньополітичні переговори приватним особам (а в грудні 2016 року, коли відбувалася розмова з Кисляком, Флінн ще не обіймав жодних офіційних посад).

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