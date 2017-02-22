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Чи знаєте Ви, що:
- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Ситуація на фронті: російські бойовики відповіли дипломатам з «Градів-П»

Війна з Росією (АТО) 66 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 22.02.2017 15:00 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: російські бойовики відповіли дипломатам з «Градів-П»
Ситуація на фронті: російські бойовики відповіли дипломатам з «Градів-П»
Російсько-окупаційні війська продовжують в односторонньому порядку порушувати будь-які домовленості.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Водяне, Павлопіль. По Тарамчуку та Широкиному вели вогонь БМП противника.

На Донецькому напрямку – зі 120 та 82 міліметрових мінометів загарбники обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Луганське, Зайцеве та Кам’янку. По Кам’янці вогонь вів і снайпер. По Авдіївці – танк.

На Луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів обстріляли Катеринівку та Новоолександрівку. З гранатометів – Станицю Луганську.

Загалом, минулої доби, зафіксовано 59 обстрілів. Одного нашого військового поранено.

Сьогодні 22 лютого, російсько-окупаційні війська у черговий раз порушили Мінські домовленості та намагаються зробити усе можливе аби зірвати процес відведення важкого озброєння від лінії розмежування.

Кілька годин тому позиції українських військ у Водяному були обстріляні окупантами із застосуванням реактивних установок «Град - П», 122-мм артилерії, 120-ти та 82-х міліметрових мінометів. Крім того, із 122-мм артилерії противник обстріляв наші позиції у Широкиному. Упродовж цих обстрілів російсько-окупаційні війська випустили щонайменше три реактивні снаряди з реактивних установок «Град - П», сім снарядів калібру 122 мм та три десятка мін різного калібру.

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