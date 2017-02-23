Ситуація на фронті: стрілянина не вщухає

Про це повідомив прес-центр АТО.На Донецькому напрямку з мінометів окупанти обстріляли Зайцеве та Кам’янку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів – Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Луганське, Зайцеве. Снайпер обстрілював наші позиції в районі Новгородського.На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстріляли Попасну та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів – Троїцьке, Кримське та Новоолександрівку. По Новозванівці вогонь вели БМП противника, а по Троїцькому – зенітні установки.На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів обстріляли Тарамчук, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Павлопіль, Гнутове, Широкине. По Широкиному вогонь вів снайпер.Минулої доби на Маріупольському напрямку з переносних реактивних пускових установок Град “Партизан”, 122 міліметрової артилерії та мінометів різних калібрів обстрілювали Водяне. Також з мінометів обстріляли Лебединське та Широкине. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по Гнутовому, Водяному, Широкиному та Павлополю.На Донецькому напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстріляли Луганське, Троїцьке та Зайцеве, а з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – Авдіївку, Опитне, Піски, Зайцеве та Луганське. По Луганському вели вогонь БМП противника.На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів, а також гранатометів загарбники обстріляли Новозванівку.