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Кібервійна. Виявлено групу хакерів ГРУ ГШ Росїі

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Опубліковано - 24.02.2017 16:28 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Виявлено групу хакерів ГРУ ГШ Росїі
Кібервійна. Виявлено групу хакерів ГРУ ГШ Росїі
Хакерська група APT28, яка за даними експертів з питань кібер-безпеки є підрозділом Головного розвідувального управління Генштабу РФ, активна протягом як мінімум десяти років та встигла завдати шкоди найбільш вразливим та важливим військовим та дипломатичним організаціям на Заході.

Про це йдеться в аналізі британського видання The Financial Times.

Видання The Financial Times провело розмови із більш ніж десятком провідних фахівців зі знанням діяльності хакерської групи APT28, включаючи вище керівництво розвідок та військових посадових осіб, а також цивільних експертів щодо інформаційної безпеки, які мають досвід з перших рук щодо хакерських атак.

Офіційні особи в США, Великій Британії, Ізраїлі та Німеччині розповіли виданню, що вони вважають, що група APT28 управляється Головним розвідувальним управлінням Генштабу РФ.

"Москва послідовно заперечує свою причетність до APT28", - повідомляє The Financial Times.

Видання згадує одну з перших серйозних кібер-атак, здійснену ще у 2015 році групою APT28 на TV5Monde, четверту найбільшу французьку телевізійну мережу, після BBC, CNN та MTV.

"Після хакерської атаки на французьку TV5Monde у 2015 році, прокремлівська APT28 стала сміливішою у виборі цілі для атаки", - йдеться у повідомленні The Financial Times.

За даними аналітиків з питань кібер-безпеки, попередніми мішенями групи були Academi (або Блеквотер), одна з найбільших приватних військових компаній США; Міністерства оборони Франції та Угорщини, військові аташе НАТО, ОБСЄ, Державний департамент США та інші.

Видання також згадує "зухвалу" операцію групи APT28 під час передвиборної кампанії в США, коли відбулася атака на Національний комітет Демократичної партії для дискредитації Гілларі Клінтон.

"Багато хто побоюється, що діяльність групи далека від завершення", - зазначає видання.

За словами одного з чиновників НАТО, минулого року кількість кібер-атак на Альянс зросла на 60%.

Крім того, як повідомило високопоставлене джерело в Єврокомісії, атаки на інституції ЄС збільшилися на 20% відсотків.

Повідомляється також, що у середу міністр оборони Росії Сергій Шойгу підтвердив існування "інформаційних військ", які, за чутками, існують протягом багатьох років, але офіційні особи довго заперечували таку інформацію.

За інформацією "Коммерсантъ", Росія витрачає щорічно 300 млн. доларів на "кібер-армію", де задіяно близько тисячі осіб.

Як відомо, розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних ящиків політичних організацій, стоїть уряд Росії.

Зазначимо, що група APT28 пов’язана також із такими назвами як Sofacy Group, Pawn Storm, Fancy Bear та Sednit.

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