Голова СММ ОБСЄ закликав сторони конфлікту припинити обстріли на Донбасі

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугул Апакан

«Те, що сторони не відвели озброєння, як вони обіцяли, артобстріл фільтрувальної станції показують повну зневагу до людського життя і інтересів цивільного населення…Сторони повинні, як мінімум, негайно припинити вогонь, відвести заборонене Мінськими угодами озброєння», –заявив Апакан.Він висловив занепокоєння з огляду на те, що не можна виключати виникнення екологічної катастрофи в районі Донецької фільтрувальної станції.Голова СММ ОБСЄ також наголосив на необхідності надання спостерігачам безумовного доступу у зоні бойових дій на Донбасі.«Сторони не змогли розмінувати цей район (Донецької фільтрувальної станції – ред.), що робить неможливим доступ до заводу спостерігачів», – сказав він.Сьогодні українська сторона заявила, що Авдіївка внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції залишилася без водопостачання. У ДСНС повідомили, що 24 лютого пошкоджений хлоропровід було перекрито, витіку хлору немає. Через зупинку насосної станції в Авдіїівці водопостачання населення здійснюється погодинно з запасів резервуарів (достатньо на 4 діб).Сепаратисти з угруповання «ДНР» повідомили про пошкодження на території Донецької фільтрувальної станції. За цим повідомленням, було шість влучань, у тому числі і в склад із хлором. Хто саме обстрілював підприємство, в повідомленні не вказано.Донецька фільтрувальна станція розташована між Авдіївкою, яка перебуває під контролем уряду, та Ясинуватою, контрольованою угрупованням «ДНР». Це підприємство забезпечує водою населені пункти по обидва боки лінії розмежування. За час збройного конфлікту на Донбасі ДФС багато разів опинялася під обстрілами, її робота зупинялася.