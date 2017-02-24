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- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

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Голова СММ ОБСЄ закликав сторони конфлікту припинити обстріли на Донбасі

Війна з Росією (АТО) 103 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 24.02.2017 20:59 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугул Апакан
Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугул Апакан
Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугул Апакан закликав сторони конфлікту на Донбасі припинити порушення режиму тиші.

«Те, що сторони не відвели озброєння, як вони обіцяли, артобстріл фільтрувальної станції показують повну зневагу до людського життя і інтересів цивільного населення…Сторони повинні, як мінімум, негайно припинити вогонь, відвести заборонене Мінськими угодами озброєння», –заявив Апакан.

Він висловив занепокоєння з огляду на те, що не можна виключати виникнення екологічної катастрофи в районі Донецької фільтрувальної станції.

Голова СММ ОБСЄ також наголосив на необхідності надання спостерігачам безумовного доступу у зоні бойових дій на Донбасі.

«Сторони не змогли розмінувати цей район (Донецької фільтрувальної станції – ред.), що робить неможливим доступ до заводу спостерігачів», – сказав він.

Сьогодні українська сторона заявила, що Авдіївка внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції залишилася без водопостачання. У ДСНС повідомили, що 24 лютого пошкоджений хлоропровід було перекрито, витіку хлору немає. Через зупинку насосної станції в Авдіїівці водопостачання населення здійснюється погодинно з запасів резервуарів (достатньо на 4 діб).

Сепаратисти з угруповання «ДНР» повідомили про пошкодження на території Донецької фільтрувальної станції. За цим повідомленням, було шість влучань, у тому числі і в склад із хлором. Хто саме обстрілював підприємство, в повідомленні не вказано.

Донецька фільтрувальна станція розташована між Авдіївкою, яка перебуває під контролем уряду, та Ясинуватою, контрольованою угрупованням «ДНР». Це підприємство забезпечує водою населені пункти по обидва боки лінії розмежування. За час збройного конфлікту на Донбасі ДФС багато разів опинялася під обстрілами, її робота зупинялася.

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