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“Маяк” показав військовим новий РПГ та інші зразки озброєнь

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Опубліковано - 25.04.2017 22:08 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

“Маяк” показав військовим новий РПГ та інші зразки озброєнь
“Маяк” показав військовим новий РПГ та інші зразки озброєнь
ПАТ “Завод “Маяк”, що входить до складу ДК “Укроборонпром” здійснив презентацію дослідних зразків ручного протитанкового гранатомету РПГ-М7, що був виготовлений на підприємстві з вітчизняних комплектуючих, силовим структурам України та успішно завершив тактичні стрільби озброєння свого виробництва.

Презентація та випробування відбулись 25 квітня на військовому полігоні в Житомирській області, повідомляє прес-служба "Оборонпрому".

“Сьогодні ми здійснили публічну демонстрацію всього нашого озброєння: мінометів різних калібрів, реактивних гранатометів, кулеметів, автоматів, снайперських рушниць та іншого озброєння власного виробництва. Тактичні стрільби пройшли успішно”, – повідомив очільник заводу “Маяк” Олександр Перегудов.

Новий РПГ-М7 призначений для боротьби з бронетанковою технікою супротивника на середніх та ближніх відстанях. Відстань ураження до півкілометра, а скорострільність сягає 6 пострілів за хвилину. Розробку продемонстрували присутнім на заході представникам Ради національної безпеки і оборони України, міністерству оборони, Службі безпеки, розвідникам, ЦНДІ озброєння та військової техніки та представникам ЗМІ.

Також особлива увага військових була прикута до міномету 120 мм “Молот”. Ця зброя розроблена та виготовлена для ЗСУ саме з українських деталей та одразу під стандарти НАТО. Має високі показники кучності та ресурсу ствола, для якого використовували новітні українськи сплави. Нині вже понад 300 “Молотів” передані у війська.

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