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В Україні ЗМІ стали трохи вільнішими

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Опубліковано - 26.04.2017 15:12 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

В Україні ЗМІ стали трохи вільнішими
В Україні ЗМІ стали трохи вільнішими
Україна посіла в рейтингу свободи ЗМІ 102-ге місце, піднявшись на п’ять сходинок порівняно з показниками 2015 року.

Правозахисна група «Репортери без кордонів» оприлюднила 26 квітня дослідження World Press Index, у якому проаналізувала рівень свободи засобів інформації та умови для роботи журналістів у 180 країнах світу. Україна посіла в цьому рейтингу 102-ге місце, піднявшись на п’ять сходинок порівняно з показниками 2015 року.

«Від часу революції 2014 року українська влада ухвалила ряд реформ, у тому числі щодо прозорості структури власності засобів масової інформації…, але ще потрібно послабити жорсткий контроль олігархів на ЗМІ і заохотити редакційну незалежність», – відзначають дослідники.

«Інформаційна війна з Росією, як і раніше є джерелом занепокоєння. У 2016 році влада знову виявилися безсилою, щоб захистити ЗМІ від атак, таких, як убивство журналіста Павла Шеремета, публікація персональних даних тисяч журналістів, звинувачених у «зраді», і підпал штаб-квартири телеканалу «Інтер». У беззаконних районах на сході, контрольованих сепаратистами, досі немає критично налаштованих журналістів та іноземних спостерігачів», – ідеться в звіті.

Також «Репортери без кордонів» заявляють, що свобода засобів інформації все частіше перебуває під загрозою не лише в країнах із авторитарними режимами, а й у країнах, які вважаються моделями демократії. За даними дослідників, число країн, де ситуація для ЗМІ вважається «доброю» або «досить доброю», зменшилося лише за рік, і так загальновизнані демократії не є винятком у цьому тренді. «Демократії, які традиційно розглядають свободу засобів інформації як одну з фундаментальних основ, мають продовжувати бути моделлю для решти світу, а не навпаки», – наголосив генеральний секретар оранізації Крістоф Делоер.

Росія в рейтингу «Репортерів без кордонів» залишилася на 148-й позицій, США втратили дві позиції і стали 43-ми. Серед країн із найбільшою несвободою для роботи ЗМІ дослідники вказали Китай – 176-та позиція зі 180. Найбільш вільними «Репортери без кордонів» вважають скандинавські країни – Норвегію, Швецію та Фінляндію.

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